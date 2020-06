San Pedro Open 2020: De la posibilidad de ser internacional a la postergación e incertidumbre

El único certamen profesional que tiene la ciudad no cuenta cona fecha de realización por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y, aunque el deporte se habilitó en algunas provincias y la Asociación Argentina (AAT) planea un nuevo calendario nacional, todavía no está permitido en Buenos Aires. "Teníamos previsto hacer dos torneos o uno internaciona pero el circuito está prácticamente cancelado este año y me ofrecieron hacer uno nacional", explicó el director y profesor en Los Andes, Maximiliano Silos, quien aclaró que por el momento no hay nada confirmado, que es todo una "incertidumbre" y considró que actualmente "lo más importante no es hacer" un campeonato sino la salud.