Segunda ola de coronavirus: San Pedro fue ratificado en Fase 3 y rigen casi todas las mismas restricciones

Provincia de Buenos Aires publicó este miércoles su Boletín Oficial con el esquema de fases para enfrentar la segunda ola de coronavirus actualizado y San Pedro, por el índice de positividad, la velocidad de reproducción del COVID-19 (RO) y la disponibilidad de camas en los nosocomios sigue en Fase 3.

Publicidad

Aunque el martes el Gobierno de Axel Kicillof anunció que se iban a flexibilizar rubros, lo único que se autorizó para la tercera etapa y estaba prohibido es la “celebración de ritos religiosos en espacios cerrados con ventilación natural con hasta 20 personas”.

El resto sigue todo igual, aunque la Municipalidad no aplica todas las medidas vigentes, sobre todo en el deporte. Es decir, gimnasios, natatorios y canchas de alquiler en espacios cerrados no pueden funcionar y los entrenamientos en grupos de no más de diez personas pueden realizarse solamente al aire libre, no en interiores. En contrapartida, se habilitaron las competencias oficiales regionales y provinciales de todas las disciplinas.

Se autorizó la celebración de ritos religiosos en espacios cerrados con hasta 20 personas

Además, en Fase 3 las clases presenciales están garantizadas y los eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos al aire libre continúan con un máximo de diez concurrentes. En el caso de los comercios deben cerrar a las 20.00 pero el Gobierno local dispuso a las 23.00 el límite para los que venden comida como bares y restaurantes que tienen que trabajar con 30 % de aforo.

Las reuniones reuniones sociales en los domicilios particulares continúan prohibidas como también la circulación entre las 00.00 y las 6.00 .

Entre el 4 y 10 de abril en San Pedro se registraron 146 casos positivos, 13 menos que en la anterior cuando hubo 159. El RO descendió de 1,04 a 0,96 y actualmente hay 164 casos activos de coronavirus pero 115 sospechosos que aguardan el resultado de su muestra.

Desde que comenzó la pandemia se contabilizaron por hisopado 3.269 infectados de los cuáles 2.991 se recuperaron y 114 fallecieron (la Secretaría de Salud no incluye a José Ángel Weis quien fue asesinado en La Tosquera y, post mortem, se comprobó estaba transitando la enfermedad).