San Pedro en ruinas, arte con inteligencia artificial: ¿qué opinaron los lectores?

La publicación que destacó la tarea de intervención sobre fotografías que emprendió Kevin Maidana despertó todo tipo de comentarios, desde aquellos que no comprendieron que se trataba de una iniciativa ficticia, a los que apreciaron la posibilidad de visibilizar qué alcances tiene la inteligencia artificial sobre la realidad en imágenes. Por otro lado, no faltaron los comentarios que aprovechaban para indicar que no hay mucha diferencia entre el “abandono” de ciertas zonas y la realidad, aunque, las menciones más originales fueron las que propusieron utilizar este nuevo método para ver cómo lucirían en el futuro esas locaciones.

Kevin Maidana es un influencer con más de 35 mil seguidores en su cuenta de Instagram, el año pasado participó en el casting para ingresar a la casa de Gran Hermano; sube canciones a You Tube y Spotify hace dibujos digitales.

Edgardo Garcia: “Qué genio. La verdad, muy bueno. Necesito que me pasen esas imágenes. Aplaudo al autor”.

Rocio Girard: “Muy bueno. Felicitaciones para Kevin y si se pueden ver sus trabajos en alguna red que lo pase”, preguntó esta lectora a la que se le facilita el siguiente enlace: Aquí.

Natalia Noemi Villarruel: “Hay tan buenos artistas. Qué lástima darle ese lugar a la inteligencia artificial”, dijo esta lectora que no comprendió que en este site tienen lugar todas las expresiones artísticas.

Ricardo Slegt: “Muy buen trabajo”.

Ariel Minck: “The Walking San Pedro. Lo peor es que acá nos gobiernan los zombies”, una clara crítica al estado de abandono que luce la ciudad en distintos sectores.

Luis Boffa: “Ya habrá comenzado ese camino, cuando entramos en la Municipalidad y vemos cómo está el interior. Y el reloj otra vez dejó de funcionar, qué tristeza”. Se refiere al reloj de la torre del municipio que fue reparada por un especialista el año pasado, y ya dejó de funcionar.

Eli Perez: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Alejandro Fernández: “La foto del mirador luce mejor en esa foto trucada que en la realidad. En las otras, casi no se nota diferencia”.

Adrian Sanguinetti: “Más o menos parecida a como la tiene Cecilio”.

Viviana Tucci: “Apocalíptico. Muy buen trabajo. Pero da un mal presagio”.

Miriam Wuthrich Cunningham: “Señores, es una excelente muestra artística. No se lo tomen mal. Disfruten de un sampedrino con ingenio”.

Gabo: “Excelente trabajo. Solo faltan los políticos con caras de zombies intentando comerle el cerebro a la población”.

Silce: “¿Por qué no hace todo lo contrario? Que aproveche su genialidad para recrear espacios abandonados, marginados y ponerle a la muestra: así debería verse San Pedro, si los políticos hubieran gestionado bien”.

Susana Beatriz Martijena: “Muy bueno el trabajo, pero Dios nos libre de que eso ocurra”.

Guillermo Willy Barceló: “Excelente. Tuvieron que mejorar las calles en las imágenes. Si llegan a realizar un deterioro progresivo serían zanjones los pozos actuales”.

Yael Brodsky: “Ahora hagan uno de cómo sería si gobernará gente idónea y honesta”.

Paola Noguera: “Dios, increíble. Me causó una sensación fea, pero qué genio el que recreó esas postales”.

Silvia Neira: “¿Están simulando si explota Atucha?”.

Una pequeña muestra de las opiniones y conjeturas que despertó Maidana.