San Pedro en Fase 2: todavía hay clases presenciales, mientras organizan la nueva etapa

Desde este miércoles San Pedro está en Fase 2 y entre las actividades restringidas dispuestas por el esquema provincial aparece la suspensión de clases presenciales en el sistema educativa, aunque todavía la normativa no está en vigencia en escuelas y jardines del distrito.

En Radio Cuarentena, la Jefa Distrital de Inspección Educativa, Marcela Lucchesi, explicó que todavía la Dirección General de Cultura y Educación no emitió la resolución que establece la fecha de suspensión de clases presenciales y que las escuelas y jardines ya se preparan para ello.

“Una vez que un municipio ingresa en fase 2, la Dirección General de Cultura y Educación espera unos días, un lapso de tiempo que contribuye a los fines organizativos de la escuela y también de las familias”, señaló la funcionaria.

Como adelantó La Opinión este martes, las escuelas se organizarán para atender con dotaciones mínimas en cada establecimiento, lo que significa que las instituciones permanecerán abiertas pero sin concurrencia de estudiantes.

“Ahora estamos en ese proceso de reorganización de las instituciones, de planificación de esta fase y nos encontramos organizando de qué manera vamos a atender cuestiones vinculadas a las trayectorias de alumnos que quizás sí necesitan acercarse a buscar un cuadernillo, una explicación del docente”, precisó Lucchesi.

La Jefa Distrital de Inspección Educativa recordó que los protocolos en las escuelas están vigentes y que han tenido buenos resultados desde que comenzó el ciclo lectivo. “En los casos que hemos tenido de docentes aislados por COVID o contacto estrecho, siempre los contagios han sido por fuera de la escuela”, indicó.

“Estamos seguros de que el protocolo es muy efectivo y que si se atiende como corresponde, que es lo que las instituciones están haciendo, evita el contagio, lo que no va a evitar es que una persona que esté infectada llegue a la escuela si se infectó afuera”, agregó.

Respecto a cómo trabajarán docentes y estudiantes una vez que esté en marcha la no presencialidad, Lucchesi informó que “cada escuela va a diseñar y acordar con las familias de qué manera va a realizar, dependiendo de diversas cuestiones”.

“La virtualidad no llegó a todos los alumnos, hay zonas donde no hay conectividad. Pasamos de una presencialidad de burbujas a lo que es la no presencialidad, que incluye la virtualidad pero no se configura solo con ella, sino que tiene también otros modelos de trabajo para vincularse con los alumnos y sostener las trayectorias escolares”, detalló la funcionaria.

“Nos estamos tomando estos días para rediseñar cómo vamos a intervenir con alumnos que el año pasado estuvieron desvinculados, que se recuperaron mediante programas, visitas, otros que tenemos sin conectividad, hay una variedad de situaciones que la escuela atiende en forma cotidiana, y por supuesto no es lo mismo cuando tenemos a niños y niñas en las aulas que cuando no los tenemos”, finalizó Marcela Lucchesi.