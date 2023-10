San Pedro 2050: tras las elecciones, mejoró la participación en los talleres

En el marco del plan estratégico San Pedro 2050, este miércoles por la mañana se desarrolló uno de los tres talleres previstos para esta semana y tras las elecciones del domingo mejoró la participación respecto de los anteriores.

Representantes de distintos barrios y organizaciones estuvieron en La Liga Deportiva Sampedrina para el debate en torno a la temática “Escala Barrial, zona centro”, para intercambiar opiniones sobre “las necesidades, virtudes y defectos de nuestra ciudad”.

Acceso a servicios, inseguridad, cuidado de los espacio públicos y la preocupación por el mercado laboral estuvieron presentes entre los temas planteados. Por la tarde, desde las 17.00, se desarrollaba en el mismo lugar el segundo encuentro sobre el Parque Agroindustrial.

El coordinador del plan estratégico, el urbanista Gabriel Lanfranchi, de la consultora Urbantea, participó de manera virtual. En esta oportunidad sí hubo presencia política: había concejales del bloque oficialista y los recientemente electos de Juntos también participaron.

Había además, empleados municipales del área de Turismo y Cultura, que hasta tomaron la palabra para señalar la importancia de involucrarse desde la cultura en los barrios y crear espacios de contención.

Entre los presentes hubo representantes de Conciencia Ecológica, vecinos de la Comisión de Fomento de Vuelta de Obligado que reclamaron que el paraje histórico “también es San Pedro; expositores de las necesidades del barrio Los Aromitos; y del barrio Nuestro Sueño, entre otros.

Ana, de un barrio nuevo que está a dos cuadras de El Rincón de Los Gauchos, pidió por los reiterados casos de inseguridad: “Somos dos mazanas perdidas y olvidadas, porque no tenemos ni recolección de residuos, no tenemos cloacas, tenemos un sistema de agua por un señor que lo hizo él, no tenemos tosca”, apuntó.