SampedrinosPorElMundo Nicolás Gorobsov, de cuarentena en Rumania: "Estamos bien, pero encerrados"

El mediocampista que milita en el FC Voluntari de la Liga I de ese país vive en Bucarest junto a su esposa y en contacto con La Opinión admitió que tratan de "matar el tiempo con lo que sea". "Se suspendieron los partidos y los entrenamientos, no se sabe hasta cuándo no hay fechas oficiales y se habla de jugar en junio pero nada oficial", explicó. Además, contó que sale "a correr por un parque que está vacío" y no hay "riesgo" de contagio de coronavirus.