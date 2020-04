SampedrinosPorElMundo Lucas Contreras y la cuarentena en Barcelona: "Uno lo vive con preocupación"

Lucas Contreras integró durante muchos años la Selección Argentina de canotaje por lo que representó al país en certámenes por todo el planeta, entre ellos el Mundial junior de Finlandia en 1997 donde junto a Matías Alac logró la medalla de plata que, a fin de año, les valió el premio Olimpia. Actualmente, el sampedrino habita en vive en Castelldefels, localidad ubicada al sur de Barcelona en España que es uno de las naciones más afectadas por coronavirus que al 9 de abril tiene más de 150 mil casos positivos y casi 16 mil muertos.

"Uno lo vive con preocupación. Primero como en todos lados, acá la gente no daba mucho crédito de lo que venía, no se respetaron los primeros días de cuarentena como en Italia o Argentina. Después de tanto tiempo, todo el mundo está muy concienciado de lo que tiene que hacer y de lo que no, aunque siguen poniendo multas y encarcelando gente por este motivo. Tenemos estado de alarma como mínimo hasta el 26 de abril porque lo van actualizando de a quince días y no se sabe cuándo va a terminar. En abril cumpliríamos 45 días del confinamiento. Se habla de una salida progresiva, primero los servicios esenciales y demás, pero no se sabe que va a pasar", contó el expalista y actual rugbier del Castelldefels Rugby Unión Club donde es pilar de la primera y vicepresidente del club.

Lucas afronta el aislamiento en su departamento junto a su pareja, Abigail quien es oriunda de Capital Federal, y admitió que lo llevan "lo mejor" que pueden: "Ambos seguimos trabajando desde casa. Abigail en Amazon y yo en la empresa donde estoy, gestionando todos los temas que puedan surgir. Nos venimos organizado con la compra online por lo que no estamos saliendo, aunque es complicada porque hay unos horarios en los que se puede comprar y en otros no, no hay todos los productos. Estamos como loco en los horarios que hemos descubierto que es más fácil comprar a través de Amazon que nos traen la compra a casa. Nos organizamos para hacer un poco de gimnasia cada día también. El segundo día de cuarentena compramos una bicicleta fija y con eso más gimnasia intentamos despejarnos".

Además, indicó que si "tienen que salir" toman "todas las medidas pertinentes", entre ellas "no tocar nada". Y agregó: "No tenemos barbijos ni guantes porque cuando empezó esto era imposible comprar. Limpiamos todo con agua, jabón y alcohol, intentamos poner a lavar todo lo que uno usa cuando sale. Tenemos la suerte de que hasta acá llegan las distribuidoras y no tenemos que movernos. En doce días salimos sólo a tirar la basura".

Lucas es papá de Aitana de 14 años y Ekaitz de 8 quien cumplen la cuarentena con su mamá, tal decidieron previo a que se impida circular por la vía pública: " Decidimos que se queden en casa de su madre pero no sabíamos cuánto tiempo iba a ser por lo que siguen ahí. En el caso de los padres que tiene tenencia compartida lo ideal era que se quedaran en el lugar que consideren más seguro para poder pasar este tiempo y evitar conflictos. Hicimos eso y por eso estoy sólo con mi pareja actual".

Si hay algo que caracteriza a Lucas Contreras es que de Argentina y sobre todo de San Pedro, no se olvida. En redes sociales el deportista es un activo "seguidor de sus pagos" y recalcó que "está bastante al tanto de todo" lo que ocurre porque le "interesa". Incluso, reconoció que se comunica seguido con su hermano Hernán quien es Director de Modernización y por la licencia de Cecilio Salazar está como Secretario de Coordinación en lugar de Ramón que ocupó la intendencia: "Él está ahí y sabe de primera mano. Últimamente uno habla más tiempo con la familia, con mis hermanos y mi mamá, Mónica, hacemos muchos chats con compañeros del equipo nacional de canotaje, trabajo y del secundario que hacía muchos años no hablaba. La gente ahora está bastante concienciada que al principio y les costó entender que lo que pasa acá no pasará allá porque el sistema de salud que hay es más complicado".

Castelldefels es la localidad en la también vive Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo quien se desempeña en el Barcelona y sobre quien Contreras dijo que no es "prácticamente imposible verlo como a cualquier mortal comprando en el supermercado o paseando por el centro". Y cerró: "Seguramente cuando lo hace toma las medidas pertinentes para que no lo persigan todo el día. Es difícil que haga una vida normal como el resto".