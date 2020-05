SampedrinosPorElMundo La historia del castrense Jorge González, en cuarentena en España: "Nunca me olvidé de mis raíces"

Jorge González es de Gobernador Castro pero los últimos 19 años de sus 37 los vivió, por cuestiones laborales, en España, uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus donde al 4 de mayo se alrededor de 220 mil casos positivos y más de 25 mil muertos. Desde Tárrega, a alrededor de 150 kilómetros de Barcelona, el sampedrino dialogó con La Opinión y relató su historia de vida que actualmente lo tiene, como a muchas personas del planeta, en cuarentena.

Sobre cómo fue su partida de Argentina hace casi dos décadas, contó: "En el 2000 trabajaba en un galpón de empaque y conocí a un hombre que fabricaba las cajas de la fruta y me llevó a trabajar de Castro a Neuquén. Ahí trabajé un año, le gustó como trabajaba y me ofreció ir a España, a trabajar en su fábrica a 150 kilómetros de Barcelona en Lévida, en Cataluña. Lo primero que hacíamos era trabajar el invierno de Argentina y después viajábamos a España, íbamos y veníamos durante tres años. Luego me ofreció mi casa y coche pero estaba muy atado y solo trabajaba con él porque estaba sin papeles. Estaba bien, siempre nos daba casa, coche, gasoil y sueldo y lo único era que no cotizábamos con la seguridad social".

En 2006 González regularizó su situación en el país ibérico pero a su jefe "no le gustó" que tuvieran "los papeles", situación por la que dejó de trabajar para él. Jorge no volvió a su Gobernador Castro natal sino que se quedó en el viejo continente, trabajó "en el hierro" y estuvo también por Francia hasta que hace cinco año se casó con una rumana con quien tiene un hijo de 2 que es de nacionalidad argentina. "Mi mujer es encargada de un supermercado de una gran cadena y yo trabajo con ella de seguridad, mantenimiento, repositor, cajero y de todo. Nunca pensé que trabajaría en un supermercado hasta que conocí a mi mujer y me puse a trabajar en el ahí. Hoy estoy agradecido porque si no estaría sin trabajo".

En Tárrega, Jorge realiza el confinamiento junto a su familia desde hace casi dos meses y explicó cómo es la situación en el pueblo de alrededor de 20 mil habitantes: "Se cerró todo, aquí se respeta, sólo salimos a trabajar los que trabajamos en farmacias o supermercados y se cumple a rajatabla. Es un agobio esto y además traerá una gran crisis porque la gente vive el día a día y van justos. Nosotros gracias a Dios tenemos trabajo en una marca de supermercado de Cataluña que tiene 500 tiendas". Además, se refirió al protocolo con el que trabajan y señaló que tienen "mascarillas, guantes y desinfectantes". Y agregó: "Estamos muy preparados, no escatiman en gastos. Es una empresa muy grande, son líderes de venta de cordero, carne, cerdo y pollo. Ellos los crían, ponen granjas, mano de obra, bajan muchos costos sin intermediarios, es inmenso, dan mucho trabajo, tienen fábricas y más de 5 mil empleados y muchos autónomos también. Ahora están por abrir otra central en Zaragoza y están pidiendo 4 mil personas para trabajar, donan mucho a Cruz Roja y ayudan a muchos".

Por último, el castrense dejó en claro que está "orgulloso" de su pueblo natal donde viven sus "hermanos, madre, abuela, primos, padrastro, tíos y sobrinos". "Nunca me olvidé de mis raíces. Recuerdo con mucho cariño a Poroto (Walter Fernández) de Vuelta de Obligado, trabajamos juntos en Castro, luego en Neuquén y en España. Él volvió hace mucho, y hace DOS años volví a Argentina y pase a visitarlo, un amigazo, yo nunca me olvide de mi pasado ni de dónde vengo ni de mis amigos".