SampedrinosPorElMundo En Italia, Santiago Monzón: “La vida que llevo acá es bastante diferente a la de Argentina"

A mediados de 2019 Santiago Monzón armó las valijas y se fue a Italia gracias a una oportunidad de trabajo que le surgió tras hacer buenas experiencias en Argentina. Claro está, el país de Europa y el resto del mundo no suponían que un virus iba a cambiar radicalmente la situación de todos los habitantes del planeta como ocurre en la actualidad y, desde Viadana en la región de Lombardía, una de las más afectadas por la pandemia, el sampedrino relató semanas atrás la situación que se vive.

En su tierra natal, Monzón se recibió de licenciado en actividad física en la Universidad del Gran Rosario y comenzó a trabajar en gimnasios y como preparador físico en Grupo Ekipo. También, se especializó en fisiología del ejercicio y en la investigación. En 2015 se hizo cargo de la primera división de Atlético y Biblioteca Campaña de Carcarañá, Santa Fe y, un año después, de Argentino de Rosario. En esa ciudad, también se dio el lujo esa misma temporada de desempeñarse en las inferiores de Newell’s y tuvo, en 2018, su primer contacto con el rugby en Caranchos donde fue coordinador de las juveniles y preparador físico del plantel superior.

El calendario pasado, le surgió la chance de emigrar y lo hizo, tal contó a La Opinión: "En julio por medio de un entrenador me sale la oportunidad de venirme a ser videoanalista y asistente en la preparación física de Viadana Rugby 1970. La vida que llevo acá es bastante diferente a la de Argentina, ya que acá solo me dedico el 100 % del tiempo al plantel profesional y al club. En Argentina laburaba en dos clubes diferentes y en dos deportes diversos. Es una vida mucho más ordenada por así decirlo".

Sobre cómo son, habitualmente, sus días en Viadana, donde actualmente está en cuarentena, detalló: "Es bastante particular la situación, es una ciudad de 20 mil habitantes y esa muy afectada por esta situación. Normalmente me levanto a las 6.30 para desayunar e ir al club. Si bien el club me dio un auto, el departamento está muy cerca, por lo que me manejo en bicicleta o caminando. La ciudad es chica y casi todo está a mano. Trabajamos -continuó- hasta las 13.30 y generalmente almorzamos en el restaurante del club. De 16.00 a 18.00 retomamos el trabajo pero sólo con el staff técnico. Personalmente aprovecho para entrenar y ya después sí voy a casa a descansar. Competimos los fines de semana y los días libres son los miércoles por la tarde y domingos o sábado en función al día de partido".

Monzón, que en San Pedro jugó al fútbol en Paraná y Banfield, entre otros clubes; no sólo invierte su tiempo en el trabajo sino que también está escribiendo un libro sobre "metodologías de entrenamientos para deportes en equipo" del cual señaló que está "terminando".

Acerca de qué extraña de Argentina, recalcó que lo que más son "los domingos en familia" y "compartir algunos momentos" con su "gente de confianza". "Me tocó pasar navidad y año nuevo acá y fue bastante diferente a lo que uno acostumbra".

Por último, se refirió a su continuidad o no en Italia y detalló que, por la pandemia, el certamen "está parado" y "no se sabe qué se va a resolver" porque faltan "once fechas". "Si se resuelve continuar luego de este párate, volveré luego de finalizar el torneo. Si no, e resolverá todo con los dirigentes del club. Por ahora no esta nada decidido, la idea en principio era renovar el contrato un año más en el club, pero es muy pronto aun, y sobre todo después de todos estos sucesos. Yo llegue a Italia porque el club me contrató estando allá en Argentina. Hay algunas propuestas dando vueltas de otros clubes de Europa, tanto de rugby como de fútbol, pero nada concreto", cerró.