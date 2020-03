SampedrinosPorElMundo En China, Nicolás Sagrera: "El tenis se está convirtiendo en un deporte popular"

A lo lejos, Shangai en China asusta. En esa megápolis de alrededor de 30 millones de habitantes vive desde agosto de 2018 Nicolás Sagrera, extenista de Náutico de reconocida trayectoria que sigue ligado a la actividad porque se desempeña en la academia Ceta, tal contó a La Opinión: "Estoy como director y como senior tenis coach".

Sobre sus tareas, el joven de 31 años detalló: "Me encargo de trabajar en escuelas con algunos equipos que luego juegan competencias, otras escuelas en la que es más recreativo y educativo que profesional; y también doy clases privadas y grupales a gente de todas las edad y niveles. La alumna más chica es de 3 años y en la otra hora le doy a sus padres, paso de 3 años a 40 en una hora. Yo a veces trabajo todos los días pero no se trabaja tanto como en Argentina. Los chicos hacen doble escolaridad por eso hay que darle clases de tenis después del colegio y por eso por ahí se trabaja un poco menos de lo que se trabaja en Argentina. También -continuó- me encargo de la parte administrativa de la academia llenando archivos de excel donde llevamos el control financiero de las cuentas de pagos, cobros y seguir los archivos de horas de los entrenadores. Tenemos varios part-time y me encargo de enviarlos a distintos lugares donde tienen que ir a trabajar. Esa es una de las funciones como director".

En el país asiático el tenis no es el deporte principal. Incluso, no hay en el circuito mundial hombres que sobresalen y las mujeres son pocas, situación que analizó el sampedrino para explicar el nivel que hay: "Los niveles son diferentes, hay muy bajos como principantes que quieren empezar a jugar al tenis que se está convirtiendo en un deporte popular. Algunos que son niveles altos para lo que es Shangai pero no tan alto para lo que es el resto del mundo. China se está convirtiendo en un buen pilar de lo que es tenis a nivel mundial y profesional en hombres y mujeres pero faltan jugadores varones chinos en el Top 100 de la ATP porque no hay ninguno".

Aunque no cuenta con jugadores de elite, sí con un certamen que reúne cada año a los mejores del mundo y es el Másters de Shangai. Como la empresa en la que trabaja es sponsor del campeonato, en 2019 aportó tenistas sparrings para que peloteen con los profesionales, los ayuden a entrar en calor y entrenar. En ese marco, Sagrera se dio el lujo de jugar con el español Albert Ramos Viñolas, el australiano Bernard Tomic y el canadiense Vasek Pospisil, experiencias que describió como "muy buenas": "Los tres fueron muy simpáticos, inclusive Tomic que yo pensé que iba a ser más difícil. Sentí un poco de presión por momentos y el físico no aguantaba, el nivel de ellos es muy alto".

Habitar en China para un argentino no es fácil pero Nicolás se acostumbró en el año y medio que lleva allá. En ese contexto, admitió que no sufrió un "shock cultural" porque Shangai "es una ciudad muy internacional": "Tiene algo de occidente y algo de oriente, lo más complicado que tiene es que los chinos son difícil tratarlos desde el idioma y sus culturas diferentes. Hay que tener en cuenta que son un país con mucha gente, esta ciudad tiene 30 millones de habitantes y son cosas a tener en cuenta, por ahí no son tan educados como en otros países del mundo pero al ser tantos es difícil controla esa masa".

Además, se refirió a la comida y explicó que se puede "conseguir lo que quieras" porque "cualquier tipo de comida del mundo" está en Shangai. Y detalló: "Hay un restaurante que es argentino y peruano y se puede conseguir un asado cuando quieras. También hay italianos, estaodunidenses, alemanes y de todas partes. Shangai está lleno de extranjeros que vienen a trabajar acá y por eso el target que va hacia lo extranjero".

El coronavirus, que se está expandiendo por el planeta y cada vez son mas los casos confirmados, surgió en un mercado de Wuhan situado en la provincia de Hubei, a poco más de 800 kilómetros de donde está Sagrera quien sostuvo que en esa zona es donde está "más complicado": "En la provincia esa donde el brote es mayor y el contagio es muy rápido hay que tener muchas precauciones". Sobre cómo atraviesa la situación en Shangai, indicó: "Si uno tiene precauciones como lavarse las manos, usar las máscaras correctas y mantenerse saludables es fácil, se puede sobrellevar bien esto".

Por último, en su charla con La Opinión aseguró que "el sistema de transporte es genial" porque "no es caro y es bueno". También, que está "lleno" de edificios y "cosas para hacer", desde "actividades deportivas" hasta "bares y boliches" para concurrir", condiciones por las que "disfruta mucho" estar en China y por el momento no tiene en mente regresar a su San Pedro natal.