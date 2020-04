SampedrinosPorElMundo Alejandro Gianoli y sus instructivos para combatir el coronavirus desde Italia

"Estoy en Castione Andevenno, una localidad y comuna italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, con 1.553 habitantes. Mi bisabuelo nació en Teglio en la provincia que estamos. Con mi hermano, cansados por las dificultades económicas, laborales, en salud, inseguridad y todo eso que iba todo empeorando, sin lógica tramitamos la ciudadanía que llegó el 2 de octubre 2002 como regalo de cumpleaños y en 2004 nos fuimos quemando las naves. No teníamos propiedad ni vehículo, ni nada porqué volver, jugándonos el todo por el todo. Vinimos donde había nacido mi bisabuelo. Yo nací como mi abuelo, mi padre y mi hermano en Argentina donde mi bisabuelo vino de pequeño". El relato es de Alejandro Gianoli, un sampedrino que hace 16 años se fue a Europa y actualmente todos los familiares que quedaron en el país se reparten entre Capilla del Señor en el partido de Exaltación de la Cruz y Capital Federal.

Italia es una de las naciones más afectadas por el coronavirus y, al 15 de abril, en Lombardía, se registraron más de 62 mil casos positivos y alrededor de 11 mil muertos. "Estamos en un lugar muy particular de montañas en la zona de los Alpes con la frontera con Suiza, todas montañas siempre al lado de alguna ladera con lugares hermosos y tranquilos, lugar donde había nacido mi bisabuelo. Estamos de Suiza a 40 minutos en coche, estoy con mis padres y mi hermana está casada con dos hijos y vive en otra provincia", contó Alejandro al principio de su charla con La Opinión.

Posteriormente, se refirió a cómo es la situación en la región en la que está Bérgamo la cuál es la ciudad más arrasada: "Declararon la cuarentena el 25 de febrero. Acá donde vivimos se cerró la región directamente, para que nadie entre ni salga. Italia es más pequeña que Buenos Aires en kilómetros cuadrados y tiene 60 millones de habitantes. Está dividida en 15 regiones, cada región está dividida en provincias pero tiene más de 100 provincias, lo que una provincia es dentro de una región sería un partido dentro de la provincia de Buenos Aires. territorialmente seria eso".

En ese marco, dejó en claro que "la cantidad de contagios y de fallecidos puede explotar en una ciudad o región en un instante y a una velocidad impresionante". Por eso, analizó que Argentina tiene "la gran ventaja" de tener "cifras bajas" que es "lo más importante" sino "el sistema sanitario colapsa y los médicos no pueden hacer nada" ya que no dan abasto los "respiradores, insumos y máscaras". Y agregó: "El sistema sanitario público acá es excelente como el privado en Argentina. Los respiradores artificiales son caros, son máquinas complejas y no pueden tener mil en un sanatorio. Traten de cuidarse, sobre todo los ancianos y especialmente los que tienen colesterol, diabetes o problemas respiratorios".

En cuarentena, Alejandro utiliza parte de su tiempo para hacer instructivos con información a tener en cuenta para afrontar la pandemia de COVID-19 y los publica en un canal de You Tube que creó para la ocasión. En algunos de ellos, recomendó que hay que "quedarse en casa y usar mascarillas" porque al toser o estornudar "todo queda en la máscara". "Si uno llegase a tener el coronavirus, se entera entre diez y doce días luego. Mientras tanto vas contagiando y por eso hay que usar guantes, lavarse bien las manos, tener paciencia y renegar poco entendiendo que si uno se cuida, cuida al otro y no nos ponemos en peligro".

Consciente de lo que causó en Italia el virus, recomendó hacer un ejercicio que el llevó adelante para entender el daño que provoca en la sociedad: "Por día en Italia escuchamos más de 600 fallecidos. Recomiendo agarrar un lápiz y un papel y hacer una lista con los nombres de tu familia, amigos, amigos de Facebook, de las diferentes redes, conocidos, vecinos, contactos de WhatsApp, compañeros de primaria, secundaria, del jardín, cantantes y actores favoritos hasta llegar a 600 personas. Quizás llegaste a anotar 100, 200, 300 o 400 nombres. Pensá que atrás de cada uno de esas personas que anotaste hay familias y amigos y son tan humanos como nosotros. Quizás así tomarán dimensión que en Italia o España, por día, han fallecido 500, 600 o más personas. Es un ejercicio para tomar conciencia de lo que son las muertes y que de un día para el otro aumentan las muertas y no se puede controlar".

Por último, contó que allegados que están en Argentina le escribieron para preguntarle cómo está él en Europa y que trató de explicar la situación "de una manera que no de pánico ni histeria": "Le pido que se cuiden, que hagan caso. La comunicación es más fluida y pareciera que fuera diciembre, cuando las personas más te escriben y te desean buenos deseos. Por ahora no vamos a ir a San Pedro, cuesta mucho, cuando terminará esto no lo sabemos, ojalá sea pronto".