SampedrinosPorElMundo Alberto Cosentino y el coronavirus en Estados Unidos: "No tenemos esperanzas de que mejore a corto plazo"

Alberto Cosentino se fue de San Pedro hace alrededor de 30 años y se instaló en San Francisco, en el estado de California en Estados Unidos, frente al Océano Pacífico. Ese país es de los más afectados por el coronavirus a nivel mundial porque hasta el 23 de abril se registraron casi 900 mil casos positivos y alrededor de 50 mil muertos.

"La situación no es muy buena y no tenemos esperanzas que esto mejore a corto plazo. La situación acá está mal, muchos perderán la casa, el auto, 6 millones perdieron el trabajo, muchos no tienen que comer y las organizaciones, las que dan ayuda para comer, están saturadas", explicó el sampedrino con crudeza. Incluso, en un geriátrico próximo a su casa la semana pasada hubo al menos trece muertos por COVID-19 y trabajadores y pacientes infectados. En su condado, detalló, hay alrededor de mil muertos y dejó en claro que "las cifras aumentan día a día".

Sobre su trabajo como contratista en el que se dedica a remodelar casas, cocinas y baños, entre otros, señaló que está "parado" como casi todas las actividades. "Solo funciona los locales de alimentación, farmacias, estaciones de servicios y algunos comercios indispensables. Esperemos poder salir a trabajar, movernos a fines de mes, así están las cosas por aquí", agregó.

Además, en contacto con La Opinión recordó que la situación le recuerda al 11 de septiembre de 2001 cuando derrumbaron las Torres Gemelas en Nueva York: "Cuando se cayeron dije que algo en el mundo iba a cambiar y después de esto, mucho va a cambiar para bien o para mal".

Por último, Cosentino destacó que no "perdió el contacto" con sus familiares y amigos en San Pedro porque "las raíces nunca se olvidan". "Cuídense quedándose en su casa, esperemos todo esto pase pronto”, deseó.