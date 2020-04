Sampedrino que contrajo dengue contó cómo lo padeció y la importancia de prevenir: "La pasás muy feo, porque te duele todo"

Nicolás Damonte es sampedrino pero hace 17 años dejó la ciudad. Primero partió a Mar del Plata donde estudió y se recibió de locutor y, seis después, se afincó en Capital Federal. Actualmente vive en Ramos Mejía en el partido de La Matanza y el domingo publicó en sus redes sociales que contrajo dengue y se está recuperando después de unas semanas de padecimiento, tal relató a La Opinión.

"Me picó un mosquito no sé dónde exactamente, si en mi casa o en la calle. Empecé a sentirme mal como si me fuera a afiebrar, me empezó a doler la cabeza y el cuerpo que son síntomas básicos de dengue. Me hicieron estudios de sangre que no dieron del todo bien y eso también es síntoma de dengue. La serología fue al séptimo día cuando empezaron a pasar algunos dolores y dio positiva", explicó sobre cómo empezó el proceso.

Además, señaló que después de tres días de fiebre comenzó con "inapetencia, dolor de cabeza y no querer dormir". Y agregó: "Entre el cuarto y el octavo día se te bajan las defensas y es cuando puede complicarse porque puede llegar a ser hemorrágico y en mi caso no fue así, por suerte. En ese lapso también es cuando podés llegar a contagiar y después empieza a irse solo. Empezás a tener dolencia de un día: por ejemplo, un día diarrea, otro dolor de panza y orto dolor de cabeza, de la mañana a la noche".

Sobre cómo lo sufrió, admitió: "La pasas muy feo porque te duele todo, no querés ni toser del dolor de cabeza. Después de dos semanas estuve bien, en cuanto a dolencias no me sentía mal, pero me seguía haciendo análisis de sangre. También es depende como te agarra. Por ejemplo, si estas engripado podés estar mucho peor. Lo peor es el hemorrágico y que te tengan que internar. Ahora espero una nueva serología para confirmar que ya no lo tengo, que seguro ya no lo tengo por la cantidad de días que llevo".

Nicolás sostuvo que hoy en día, a casi veinte de que le diagnosticaron dengue, está "nueve puntos" y que aguarda una última serología para confirmar que no lo padece más. "Me confirmaron que se me alojó en le hígado por los valores que tenía. Tenía una inflamación de hígado que básicamente es hepatitis. Estoy haciendo análisis de nuevo, comiendo muy sano para no usar el hígado demasiado", detalló acerca de cómo se siente del virus que manifestó le produjo una hepatitis leve y "no la jodida".

Según la información que aportó el sampedrino, en La Matanza hay "entre 150 y 180" casos y en la localidad de Ramos Mejía "25 aproximadamente". Por eso, dejó en claro que es "sumamente importante el descacharreo de todos porque si vos lo haces, pero un vecino no, el mosquito vuela y te pica". "También hay que mantener el pasto corto porque siguen los días veraniego y de humedad", añadió. En ese sentido, la Municipalidad anunció hoy que el miércoles comenzarán en San Pedro el operativo de prevención.

Por último, Damonte analizó que "un mosquito" le "desconfiguró el cuerpo" pero que ya está "mejor". Y cerró: "Hasta que no toca, uno no se da cuenta. Ahora tengo que evitar que me vuelva a picar un mosquito por lo que tengo que andar con repelente de acá al resto de mis días más allá de que sea cualquier estación".