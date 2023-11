Sampedrinas contra viento y marea para ver a Taylor Swift

La reconocida cantante internacional Taylor Swift llegó a nuestro país este miércoles para brindar tres shows, que tendrán lugar durante jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate, en el marco de su gira The Eras Tour.

Los espectáculos fueron anunciados en junio de este año y las entradas salieron a la venta días después a través de la página All Access. Miles fueron los fans, que sin importar el costo de los tickets, hicieron las colas virtuales para conseguir un boleto. Tanto fue así que las dos primeras fechas se agotaron en cuestión de horas y ante tanta la demanda, la artista anunció una nueva fecha.

Camila y Martina son dos swifties sampedrinas —de ese modo se hacen llamar sus fans— que hicieron hasta lo imposible para poder ver a la cantante, que tocará por primera vez en la Argentina este fin de semana.

Martina tiene 23 años y es niñera. En el momento de hacer la fila virtual se encontraba trabajando, pero eso no impidió que mientras cuidaba a los niños de los que está a cargo intentará adquirir un boleto desde su celular y computadora.

“Hice fila desde muchos dispositivos y no conseguía, sentía que se estaban agotando y no iba a conseguir; entonces un amigo mío me dice ´Yo ahora hago la fila de nuevo y la pongo a mi novia y a su amigo también´, y tuki, el amigo me consiguió”, contó.

Mail de All Access tras adquirir la entrada.

Camila, de 24 años, trabaja como guardabarreras en la estación de trenes y consiguió su boleto gracias a la colaboración de sus compañeros del trabajo.

“Yo soy guardabarreras en la estación de trenes y nada, acá es re tranquilo a la mañana pero justo ese día, como nunca, pasaron como cuatro trenes todos en ese turno, y bueno como en la barrera hay que ser cuidadoso y prestar atención mis compañeros me hacían la segunda vigilando la página de All Access”, contó a La Opinión entre risas.

“En un momento fue medio feo porque yo tengo cero paciencia y la verdad que eso de las filas me desespera y encima la página avisaba que se estaban agotando las entradas y mi muñequito no iba ni un cuarto del camino, pero después anunciaron la fecha del 11 de noviembre, así que fue un golazo. Después de eso salí de trabajar a las 13.00 y pude comprar mi boleto a las 16.00”.

Además, agregó que al día siguiente, por esas casualidades de la vida, justo arrancaban sus vacaciones. “Yo digo que fue mi regalo de vacaciones. No me fui a ningún lado, pero tenía mi boleto”, expresó.

Durante los shows, además de la estadounidense de 33 años, estarán como teloneros la exestrella Disney Sabrina Carpenter y el cantante argentino de música urbana Louta.