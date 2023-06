Salud mental: “No se cumple la ordenanza”

“¡Hola buenas noches! Me dirijo hacia ustedes para llevar a cabo un reporte ciudadano.

Fui al C.I.C a pedir un turno con el psicólogo, ya que no está en mis posibilidades pagar una consulta; Y en el centro de salud más cercano al cual correspondo no tenían turnos, debido a la gran demanda que hay. Por ende me acerco al C.I.C y me atiende la señora Vanesa Sierra, me pregunta si pertenezco al barrio (le digo que no) y entonces me dice que no me puede dar el turno por ese motivo. Me manda a mi centro de salud más cercano, y le explico lo que me dijeron en ya mencionado lugar. Entonces me envía al hospital, y de ahí me mandan a salud mental. En este me dicen que no dan turnos generales, sólo para pacientes derivados por psiquiatras o tratamientos.

Primero, por lo que tengo entendido y con conocimiento de causa, hay personas de barrios lejanos al radio del C.I.C y siempre los han atendido sin ningún problema.

¿Entonces cómo es el sistema? Yo sí colaboro con sus rifas anuales, pero a la hora de utilizar un servicio ¿no puedo?. Sé que el nivel de la salud mental es paupérrimo, pero considero que todos tenemos los mismos derechos si pagamos los servicios mensuales. Estoy indignada, y no solo por mi, sino por un montón de personas que también lo necesitan y nadie hace nada. La gente se está matando sola, y el estado se mantiene ausente ante cada muerte. El fin de semana hubieron tres suicidios, y la anterior vez, fueron dos consecutivos también. ¿Hasta cuándo? Los que realmente tienen los medios para hacer, no hacen nada. Y un simple “Que en paz descanse” no es consuelo para las familias. Quisiera saber en dónde el estado está cumpliendo con sus ordenanzas (n°6511)”.