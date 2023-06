Salud mental: “No se consigue psiquiatra”

#732 se comunicó al 420100 para compartir su reflexión y su caso: “Este es un tema pertienente para abordar. Yo soy una persona mayor, y no consigo atención psiquátrica. No es que las familias no sepan o no quieran ver. Es muy difícil conseguir atención. Yo estuve 15 días internada porque me pasé de medicación, quedé en silla de ruedas y me internaron un tiempo en un geriátrico, ¿por qué? Porque no tenía supervisión médica. La psiquiatra del Hospital me vio una vez y nunca más. No consigo turno, voy a los consultorios amarillos por atención psicológica y no hay, te dan un número y es imposible comunicarse. El otro día me tomé un remis, gasté no sé cuánta plata y nada. Y uno necesita hablar, te sentís desamparada, tu familia no entiende por lo que estás pasando. Así es la vida de quienes tenemos esta enfermedad. Lamentablemente los fines de semana son peores”.