Salud mental: la desesperación de otro padre que pide una solución urgente para su hijo

“Me tienen a las vueltas hace rato”, se quejó Horacio Orosco en la redacción de La Opinión esta semana, cuando llegó, una vez más, para plantear públicamente la problemática de salud mental que afecta a su hijo Joel, de 28 años.

“Hace dos meses está en el Hospital y todavía no consigue internación, no consiguen lugar”, señaló. El joven está diagnosticado con esquizofrenia y psicosis. Tiene serios problemas de adicción que redundan en la comisión de delitos.

“De enero a abril estuvo internado, pero sale a la calle a drogarse y eso, va y revienta cualquier auto, saca el estéreo y lo vende por alguna bolsa. Estamos cansados de esperar”, señaló y agregó: “En el CPA me ayudan pero tampoco hace mucho”.

La última vez le dieron el alta del Hospital y no consiguieron cupo en un sitio de internación, hasta que lo llevaron “pasado de falopa”, como dijo su padre, a un lugar en el que tuvieron que pagar.

“Cuando se va a la calle, va a drogarse. Y después se pierde, les roba a los vecinos, no se mide en eso”, indicó. “Tengo miedo de que lleguen un día y me digan que me lo mataron”, aseguró.

Joel estuvo internado en Pilar y en Florencio Varela. Con sus padres tiene buena relación, siempre y cuando no esté bajo los efectos de las drogas. “En esos lugares de internación, hubo problemas y tuvimos que traerlo. Ahí pagábamos nosotros”, contó.

“No tenemos descanso, es toda la vida complicada por este mismo problema”, señaló y sostuvo que lo importante “es que él pueda estar internado y se mejore”.