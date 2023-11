Saltaron la reja de la casa y le robaron la bici

Dos ladrones robaron una bicicleta negra con canasto de plástico del mismo tono este miércoles alrededor de las 11.15 en Litoral 2035, mientras la dueña de la casa se encontraba haciendo mandados en el supermercado.

Delincuentes saltaron las rejas para ingresar a un pequeño jardín que da a la entrada del domicilio y sustrajeron una bicicleta.

Al volver la víctima del robo se percató de lo sucedido cuando vio el candado y la cadena del rodado tirados en el piso.

Según el relato de algunos vecinos, los ladrones serían dos jóvenes que habrían saltado para ingresar y luego levantaron la bicicleta para sacarla del domicilio.

Finalmente, la víctima agregó que no pudo radicar la denuncia porque no encontró el recibo de bicicleta. “Me duele porque era mi compañera para ir a trabajar”, se lamentó y agregó, irónica: “Pero bueno, seguiré trabajando para que a estos delincuentes no les falte nada”.