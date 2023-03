Salió una hora de su casa y le robaron el televisor: “Me revolvieron todo”

Delincuentes robaron en una vivienda de Aulí bis al 500 este viernes por la tarde, cuando la dueña de casa se ausentó por el lapso de una hora, entre las 18.30 y las 19.30.

Publicidad

Los ladrones revolvieron toda la casa en busca de dinero u otros objetos de valor y huyeron con un televisor. Sandra, empleada doméstica, contó en Sin Galera lo ocurrido.

“Ingresaron por una ventana. Me dieron vuelta el dormitorio buscando plata, seguramente, plata que nunca iban a encontrar, porque soy una empleada doméstica, trabajo muchas horas y vivo al día, plata guardada no tengo”, dijo.

La víctima del robo aseguró que si no recupera el televisor no podrá volver a comprarlo, “porque me es imposible”. “Tampoco es algo con lo que no voy a poder vivir, hay cosas peores”, dijo, resignada.

“No me pongo mal por lo material, más allá de que me cuesta tener lo que tengo. Gracias a Dios estoy bien y no me pasó nada”, dijo Sandra, que vive con su hija y su nieto de 5 años, que “no durmió en toda la noche del miedo”.

“Ya tomaremos las medidas para que no vuelva a ocurrir”, dijo la vecina de la zona del barrio Obrero y las 104 Viviendas, y destacó que accionó la alarma vecinal y la policía “vino enseguida”.

“La activé y al toque me llamaron para preguntarme qué había pasado”, contó en Sin Galera la víctima del robo. “Le recomiendo a la gente que instalen la aplicación y que la usen”, dijo.