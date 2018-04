Salazar recibió a los padres del joven con discapacidad que tuvo el conflicto con Luis María Rodríguez y le pidieron que no lo destituya

Cecilio Salazar recibió hoy por la mañana en su despacho de Pellegrini 150 a los padres del joven con discapacidad que el domingo tuvo un altercado con el Director de Deportes, Luis María Rodríguez, en el torneo interno que lleva adelante Náutico.

Sandro Dotti publicó el lunes en su muro de Facebook que el funcionario puso "el pie" e "hizo caer" a propósito a su hijo de 26 años "sin que estuviera la pelota en disputa" porque "el juego se desarrollaba en otro sector de la cancha". Horas después, Rodríguez, que tiene una vasta trayectoria de trabajo con chicos especiales a través de Sadiv, explicó a La Opinión la situación y realizó un descargo en su perfil personal de la red social.

"Ramón (Salazar; Secretario de Coordinación) me notificó el lunes mientras yo viajaba a Buenos Aires lo que había pasado y que los padres del chico me pidieron una entrevista. Yo ese día volvía tarde y el martes tampoco los pude atender. Entonces nos encontramos hoy a la mañana", informó el intendente quien aseguró que dialogaron "en buenos términos". Y agregó: "Querían charlar un rato conmigo, descargarse un poco. Sabían ellos que Luis (Rodríguez) no es mala persona y así me lo manifestaron. Naturalmente les transmití mis disculpas y en los próximos días me dijeron que se van a juntar con Luis porque saben que es una buena persona. El fútbol destapa muchas pasiones y parece que pasó algo en ese momento".

Además, Salazar aseguró que Dotti y su esposa le pidieron que no eche a Rodríguez de la Dirección de Deportes: "Mi pidieron por favor que no lo saque, que no le pida la renuncia. Yo no lo había pensado pero ellos me pidieron que no tome esa medida porque les pesaría un poco. Eso demuestra lo buena gente que son".

Por último, el Jefe Comunal admitió que fue "un hecho desafortunado" de parte de Luis María Rodríguez porque "es un funcionario" y "trabajó mucho" con "chicos con capacidades diferentes". "No sé qué le pasó. La única explicación es la pasión del momento pero él tiene que actuar siempre como un funcionario. Fue un hecho desafortunado de parte de Luis. Quedamos en buena sintonía con la familia, es muy buena familia, yo los conozco fundamentalmente a Sandro y estaban un poco doloridos. En los próximos días me dijeron que se van a juntar con Luis para charlar el tema y aprovechar la situación para trabajar con algunas cosas que ellos ven que faltan con los chicos con capacidades diferentes", cerró.