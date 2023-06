Salazar le pidió a Monfort más policías para San Pedro

Este jueves estuvo en San Pedro el superintendente de la Región Interior Norte de la Policía bonaerense, comisario general Jorge Monfort, máxima autoridad de la fuerza para la zona, quien se reunió con el jefe comunal, Cecilio Salazar, y funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

Publicidad

Durante el encuentro acordaron con el secretario de Seguridad Dante Paolini y el director de Coordinación Policial municipal José Luis Salas tareas en conjunto entre el personal policial y el del Estado local para operativos en la ciudad y las localidades.

Además, el jefe comunal le planteó a Monfort las necesidades que tiene el distrito respecto a la cantidad de personal y “solicitó la posibilidad de la llegada de más efectivos policiales a la ciudad”, infomaron desde el Gobierno.

El Ministerio de Seguridad bonaerense está al tanto de ese requerimiento, puesto que el año pasado, cuando el ministro Sergio Berni llegó a la ciudad para la entrega de móviles, el Gobierno local le refirió la problemática.

A la ciudad le faltan al menos 40 policías para reponer la cantidad que tenía cuando ocurrió el traspaso de la Policía Local, habían estimado en ese momento. “Estamos escasos de personal”, había dicho el jefe de la Policía Comunal, Germán Pahuasi.

San Pedro tuvo récord de policías cuando egresaron 85 efectivos de la escuela de la Policía Local, que luego fue subsumida por la Bonaerense. De ellos, 45 ya no están: se dieron de baja, cambiaron destino, están de licencia psiquiátrica y hasta hay detenidos por haber cometido delitos graves. Incluso algunos cumplen tareas no operativas, por lo que no cuentan a la hora de patrullajes y presencia en las calles.