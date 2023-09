“Sacaron lo peor de mí, reaccioné como madre y no me arrepiento”, dijo la mujer que le pegó a una adolescente en Río Tala

La pelea entre dos adolescentes afuera de la escuela secundaria de Río Tala tuvo como corolario la agresión de la madre de una de ellas hacia otra. Al igual que la agresión entre las chicas, la golpiza que le propinó una mujer de 33 años, madre de una de las nenas, a una de las protagonistas, de 15 años, fue filmada y viralizada. La señora intentó explicar porqué reaccionó de esa manera.

Publicidad

“No justificó mi accionar, sacaron lo peor de mí, reaccioné como madre y no me arrepiento, porque para defender a mis hijas lo haría una y mil veces”, dijo la mujer, cuya identidad se reserva a los efectos de proteger la de su hija, menor de edad.

En el texto que puso a disposición de La Opinión, la mujer que tiró de los pelos y pateó en el piso a una chica de 15 años que había agredido a su hija de 13, dijo que ella no es “de actuar así” pero que la “superó ver cómo la golpeó tan brutalmente”.

Aseguró que hay conversaciones de chat en las que la chica de 15 amenaza a su hija, que “está cansada” de la situación. “La sacó barata, porque esa nena lleva una navaja a la escuela”, refirió.

La mujer fue denunciada penalmente por los padres de la chica a la que golpeó en la plaza de Río Tala. “Repito, no me justificó con lo que hice . A raíz de todo lo que me dijo mi hija también voy a tomar medidas”, indicó.