Ruta 191: así está el tramo donde este viernes reventaron neumáticos cuatro vehículos

“Es tremendo el pozo que hay, da miedo verlo”, dijo Luis, uno de los conductores que este viernes por la mañana reventó un neumático en el kilómetro 26 de la ruta 191 alrededor de las 7.30 de la mañana, momento en el que se registraron cuatro hechos similares en la misma zona.

Publicidad

“Veníamos viajando hacia San Pedro, pasando Doyle, a unos cuatro o cinco kilómetros, frente a una granja de pollos. Hay un pozo, no es un pozo: un cráter. Gracias a Dios no venía a mucha velocidad y logré hacer una maniobra que lo único que pasó fue que se rompió la llanta y la cubierta”, comentó.

“En el momento en que me ocurre a mí le ocurrió a una agente de policía, femenino, y a otro auto que le pasó lo mismo a 500 metros que estaba tratando de cambiar la cubierta, y otro vehículo más sufrió el percance, estaba con las dos ruedas desinfladas más adelante”, enumeró el automovilista.

La zona donde se produjeron estas situaciones presenta un ostensible deterioro y, como dijo el damnificado, un pozo de importantes dimensiones que no siempre es posible visibilizar de inmediato cuando se circula por ese sector.

“Que lo señalicen para que no vuelva a ocurrir otro accidente, porque vamos camino a eso, para que la gente tenga preacaución, porque venís en viaje y te encontrás con ese crater, que da miedo verlo”, contó en Radio Cuarentena

“Cuando lo tuve encima no me dio tiempo a nada, pude maniobrar para no caer en la banquina y volcar, porque fui un trecho largo tratando de mantener estabilidad, tuve suerte”, agregó el automovilista.

Así quedó el auto de Luis.

La ruta 191 tiene prevista, una vez más, obras de repavimentación en el tramo San Pedro – Arrecifes. En mayo pasado, el Gobierno provincial abrió los sobres de las ofertas con 17 empresas que se presentaron para la licitación.

Por lo pronto, todavía siguen en análisis esas ofertas para la adjudicación a la empresa que obtenga la responsabilidad de ejecutar la obra. Las estimaciones indican que una vez que se firme el contrato, las tareas deberían comenzar pasados 15 días, pero todavía no hay novedades.