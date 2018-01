Ruta 1001: Silvio Corti aseguró que la obra "no está entregada" y que "no tienen más remedio" que arreglarla

El miércoles por la mañana Cecilio Salazar encabezó el acto de presentación de la obra de las 170 cuadras en el sector norte de San Pedro y junto a él estuvieron varios de sus funcionarios, entre ellos el secretario de Gobierno, Silvio Corti.

Lilí Berardi transmitió el evento en vivo vía el Facebook de Sin Galera y los vecinos enviaron continuamente preguntas sobre diferentes cuestiones que rodean a la ciudad. Entre ellas, uno consultó si la Municipalidad realizó "algún tipo de reclamo o demanda" por los trabajos en la Ruta 1001 la cual, según agregó, "está rota y se acumula agua" los días de lluvia.

Corti informó que "todavía la obra no está entregada" y que, por consiguiente, es "responsabilidad de la empresa" dejar la ruta "como debe dejarla"; es decir, en condiciones. Y explicó: "Hubo problemas puntuales. Coincide en los lugares donde peor estaba la ruta que se estan volviendo a romper. Evidentemente el trabajo que se hizo no fue suficientemente profundo para resolver el problema de fondo y ahora lo van a tener que hacer. No tienen mas remedio".

Al mismo tiempo, señaló que la inspección corresponde a Vialidad Nacional y que se comunicaron con ellos para solicitar que reclamen a la empresa para que la vía quede en condiciones.

Por último, reiteró que la obra "no ha terminado": "En la 191 falta la demarcacion y todo el arreglo de las banquinas que está dentro del pliego. La empresa va a tener que seguir trabajando y hasta que no quede todo en condiciones no va a ser recibida la obra".