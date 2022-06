Ruta 1001: se desprendió un hierro en el puente que pasa sobre las vías del tren y hubo vehículos dañados

Un hierro de las juntas de las placas de hormigón del puente ubicado sobre las vías del Ferrocarril Mitre en la ruta 1001, a la altura de Río Tala, se desprendió esta madrugada y quedó expuesto de manera tal que hubo vehículos que resultaron dañados al pasar por esa zona.

Publicidad

Personal de Inspección de Tránsito asistió la circulación vehicular hasta tanto empleados del área de Servicios Públicos retiraran el hierro para evitar accidentes luego de que al menos un utilitario de la empresa Expreso Hada resultara dañado.

“Yo estaba yendo a laburar y pasé alrededor de las 5.30, cuando estaba por pasar me tomé con un hierro enorme y alcancé a volantear, aunque igualmente lo choqué”, contó el chofer.

“Fue una desgracia con suerte, me rompió la camioneta, pero por suerte no venía nadie de frente”, señaló y agregó que había otros vehículos en la banquina que revisaban si acaso no habían sufrido una situación similar.