Rugby: Tiro Federal debuta ante Varela en un nuevo torneo de la URBA

Este sábado desde las 15.30 se pone en marcha un nuevo torneo de la UBRA con la actuación de la Primera e Intermedia de Tiro Federal en la Segunda división.

Publicidad

Los Bigua enfrentan a Varela en la primera fecha que completan: Del Sur Rugby Vs. Old Georgian; Atlético Chascomús Vs. Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó; Las Cañas Vs. Albatros; La salle Rugby Vs Virreyes; Los Cedros Vs Los Molinos; San Marcos Vs. Mercedes.

Luego, cronológicamente jugarán ante: Mercedes en la segunda fecha; visitarán a San Marcos por la tercera; se medirán con Old Geordian el 15 de abril; recibirán a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó por la quinta fecha; en la sexta jugarán ante Albatros.

Virreyes será el rival de la fecha 7 y Los Molinos el de la octava; en la novena reciben a Los Cedros y la décima visitan a La Salle. Por la 11 se miden con Las Cañas y en la 12 con Atlético Chascomús. En la fecha 13 el rival será Del Sur Rugby y en la 14, programada para el 8 de julio, comenzará la segunda rueda recibiendo a Varela.