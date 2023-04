Rugby: con la necesidad de levantar cabeza, Tiro visita a Old Georgian

Tras el parate por Semana Santa, este fin de semana Los Biguá retoman su actividad.

Publicidad

En ese marco, la primera e intermedia visitan el sábado a Old Georgian. La primera debe ganar para cambiar la suerte ya que al momento perdieron los tres partidos que disputaron. La inter, por su parte, marcha séptima en la tabla producto de dos triunfos y una derrota.

El fixture de esta cuarta fecha lo completan: Los Cedros Vs. Las Cañas; Los Molinos Vs. Atlético Chascomús; Virreyes Vs. Del Sur Rugby; Albatros Vs. Varela Jr.; Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó Vs. Mercedes; La Salle Rugby Vs. San Marcos.

El domingo será el turno de las categorías formativas. La M 15 visita Arsenal de Zárate; la M17 a Beromama y la M19 a Argentino.