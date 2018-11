Rock en Baradero 2019 ya tiene fecha y primeros artistas confirmados

Los días 2, 3 y 4 de marzo de 2019 fueron los días elegidos para la quinta edición de Rock en Baradero con el lema "La ceremonia del verano".

"La ceremonia del verano reunirá nuevamente los estilos musicales de la escena nacional para confluir en una experiencia sin igual", señalaron los organizadores.

La preventa está disponible a través de Livepass. "Un fin de semana en donde la comunión entre bandas y público se tornará una vez más un rito sagrado. Porque para rock en Baradero cinco son los elementos de la naturaleza: agua: fuego, aire, tierra y música", agregaron.

Aún no se dieron a conocer la grilla completa de los artistas que participarán de esta nueva edición, aunque adelantaron que para el día 2 están confirmados Guasones, Los Gardelitos, Nonpalidece, Turf, Pier, Cruzando el Charco, El plan de la Mariposa, Jóvenes Pordioseros, Once Tiros (Uruguay), Militantes del Clímax, Nene Almíbar, Parientes y Chini and the Technicians (Chile).