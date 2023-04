Robos en el Rock en Baradero: “No me dejaron nada”

La vecina localidad de Baradero vivió con éxito su fiesta del rock durante viernes y sábado de Semana Santa. Sin embargo, como cada año, hubo reportes de robos dentro del predio y quejas de los fanáticos.

Lara, una sampedrina que concurrió al Rock en Baradero, se comunicó con La Opinión para contar que durante el primer día le robaron la riñonera. “Tenía billetera, celular, anteojos de sol y llaves. Fueron una cantidad de robos”, detalló.

Durante la primera jornada, alrededor de las 20.00 y con varias horas de desarrollo del festival, Martín “Mono” Fabio, cantante de Kapanga, aprovechó unos minutos de su turno en el escenario para dejar un mensaje al respecto.

El músico apuntó a quienes “arruinan” la noche de quienes van al festival a divertirse, los tildó de “ratas inmundas” y hasta les recomendó que, con lo robado, se compren “un libro”.

Esa noche, quienes se retiraban del anfiteatro Pedro Carossi se encontraron con un cordón de seguridad. A muchos les llamó la atención que los “cachearan” a la salida.

“Eso yo nunca lo vi, que te revisen a la salida. La chica de seguridad me pidió que le muestra mi celular y que lo desbloquee enfrente de ella. Me pareció raro, pero hubo tantos robos que estuvo bien, no sé”, consideró otra espectadora en diálogo con La Opinión.