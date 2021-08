Robo e incendio en El Tanque: “Fueron dos personas que se llevaron todo”

La Comisión Directiva de El Tanque detectó que fueron dos delincuentes los que el domingo a la madrugada ingresaron al predio ubicado en el nuevo boulevard y se llevaron pertenencias e incendiaron en la cantina, aseguró el delegado Sebastián Ortega: “A través de una cámara de seguridad de un vecino se ven dos personas que salieron para el lado del puerto y se llevaron todo”.

“Tenemos los datos de quiénes son, no podemos dar los nombres”, aclaró el dirigente en el Reporte de la Tarde. El presidente, Enzo Durán, agregó: “El mismo día del hecho, me llamaron por teléfono y me dijeron fue tal y tal, pero la persona que me lo dijo tiene miedo de salir de testigo, son de acá cerca, de atrás del hotel nuevo que están haciendo. Me dijeron los nombres, yo me comuniqué con un oficial, pero piden que alguno salga de testigo, pero no puedo mandar al frente la persona que me lo dijo porque no sé si puede haber represalias para esta persona”.

Los malvivientes sustrajeron a la institución que se dedica al fútbol infantil unas 20 pelotas, una máquina para cortar el pasto, garrafas, un termómetros infrarrojo, metros de cable para la nueva iluminación y un compresor, entre otros elementos. A su vez, provocaron destrozos y quemaron en el interior de la edificación donde está el kiosco y la sala de reuniones.

El próximo fin de semana la Liga Infantil (LDI) retomará su actividad con amistosos. Sin materiales para la práctica deportiva ni dinero para adquirirlos porque ante la ausencia de partidos por la pandemia de coronavirus no tiene ingresos, El Tanque solicitó colaboración y hubo quienes aportaron donaciones.

Nicolás Gorobsov, que jugó en el club y actualmente está en Suduva de Lituania, facilitó cuatro pelotas marca “Penalty”. Mitre y la Liga Infantil también se comprometieron a darle pelotas y conos y mientras los dirigentes contaban a La Opinión & Sin Galera la situación en la que se encuentran el comercio “La Tortuga Loca” se comunicó telefónicamente para regalarle un compresor.

Desde el club solicitan que quien pueda donar elementos puede hacerlo en la sede de lunes a viernes de 17:30 a 20.00. “Cualquier cosa es bienvenida”, destacó Ortega.