Robaron dos veces a la misma familia: “No me puedo ir tranquila de mi casa”

Una familia que vive en Ansaloni al 530 denunció que fueron víctimas de robo por segunda vez. La primera fue en septiembre. Esta semana entraron a su casa de nuevo.

Con fotos de la vivienda que muestran el estado de las aberturas y la falta de los elementos, radicaron la denuncia penal correspondiente en la Comisaría local.

Esta vez se dieron cuenta de que les faltaba una bicicleta marca Firebird. “Otra vez nos entraron a robar. Me robaron el tele que me compré trabajando estos dos meses, otra vez me robaron la plata que junté para comprarme mi casa. Otro día que no me puedo ir tranquila de mi casa, no puede ser así”, se queó la víctima.

La bicicleta que les robaron.

En el primer hecho les habían sustraído un televisor Samsung de 55 pulgadas y un celular de la misma marca, modelo A52. También les llevaron una suma de dinero de entre 120 mil y 150 mil pesos.

En ese momento, reclamaron por la oscuridad en el barrio, al que describieron como “una boca de lobo”. Ahora, nuevamente reclaman la falta de seguridad.

“Loco, lo que faltaba, que yo me esté rompiendo el lomo día y noche para que ellos vengan en una hora y te arruinen”, se quejaron.