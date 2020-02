Robaron celulares de sus clientes, descubrió a quien vendía uno de los teléfonos, pero no se pudo actuar

El robo a una de las tres sucursales de la conocida tienda de celulares Lucicell sobre calle Mitre al 2443 fue el principio del malestar de su dueño cuando al cabo de horas de buscar a los responsables, logró dar con un sujeto que vendía uno de los aparatos. Avisó a la policía pero pasaron las horas y no hubo actuaciones pese a haber aportado el nombre de quien ofrecía en venta el aparato vía redes sociales. Sucede que se adelantó a las actuaciones que podría disponer la Fiscalía y así ahora será difícil que detengan a los malvivientes.

Sin orden de allanamiento expresa, la policía no puede actuar en ningún domicilio y hasta la mañana del domingo no había novedades. El relato se suma a otros que aún llegando a detectar quién comercializa el producto de un ilícito no se puede proceder puesto que al recuperar algo de lo robado se imposibilita la acción de la justicia, aunque resulte dificil de comprender.

"Quería contarles que hoy por la mañana robaron uno de los tres locales de celulares "Lucicell lll" que tenemos con mis hermanos", empezó relatanto el damnificado.

Ezequiel contó que el sábado entre las 7 y las 8 e la mañana saquearon su local de calle Mitre "me rompieron la vidriera" y se llevaron varios celulares, algunos de clientes que los tenían en reparación, accesorios y auriculares entre otros elementos. "Fui a hacer la denuncia y salí de la comisaría cerca de las 12, luego cerca de las 14 le pedí a mi cuñado que publicara en Facebook que compra celulares usados y le terminaron ofreciendo uno de los celulares que yo había denunciado a 800 pesos", dijo cuando envió su comunicado a La Opinión pasadas ya las 22 horas.

También aclaró: "tengo dirección y nombre del delicuente con capturas de pantallas de conversaciones en los que negociaba por los celulares. Luego de esto voy a la comisaria otra vez a informarles y contarles/mostrarles pensando que rápidamente actuarian con un allanamiento y no hicieron nada siendo que están todas las pruebas", señaló indignado aunque sin saber que de no contar con orden de allanamiento la policía no puede ingresar a ningún domicilio salvo que detecte el delito en el momento o encuentre en la calle a quien porte elementos robados. Se agrava en este caso puesto que el elemento sustraido ya no estaba en manos del presunto delincuente.

Por lo que se pudo establecer, ese modelo de celular que le ofrecían ya había sido adulterado con algunos golpes y aunque su valor real supera los 10.000 pesos, lo ofrecieron por menos del diez por ciento.

"Cuando llamé a la policia llegó rápido, por eso hice la denuncia", dijo cuando fue consultado por este medio en la mañana del domingo y pudo reconstruir todo lo que intentó por la tarde ya que los aparatos contienen archivos valiosos para los clientes que los entregaron para ser reparados y aunque devuelva modelos más nuevos similares, el contenido ya no se puede recuperar.

"Es una lástima y lo que mas me duele es que muchos son celulares de clientes... no solamente yo soy la victima sino las 14 personas que perdieron su celular", concluyó.