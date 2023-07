Robaron aberturas y herramientas de una casa en construcción

Este viernes por la madrugada, delincuentes ingresaron a una vivienda en construcción en la zona de Cucit y Hermano Indio, y se llevaron una importante cantidad de herramientas y aberturas.

Los propietarios viven en una propiedad lindera y este viernes alrededor de las 6.00, cuando se despertaron, advirtieron que el alambrado perimetral estaba dañado y faltaban sus pertenencias.

“Nosotros vivimos en la casa de mi suegra y estamos construyendo la nuestra al lado. Tenemos tres nenas, mi marido es albañil, y la estamos construyendo nosotros de a poquito. Tenía todas sus herramientas y las aberturas que tanto nos costó comprar”, explicó la damnificada en diálogo con La Opinión.

El recuento de los elementos que robaron es extenso y los propietarios no se explican “en qué se lo llevaron”, porque no hay huellas de vehículos y los vecinos no notaron nada sospechoso.

Del interior de la vivienda robaron una puerta de doble chapa inyectada color negro con mango curvo, una puerta de aluminio con vidrio repartido y de color blanco y 3 puertas placa de madera con marco de aluminio.

Además, como parte del botín se llevaron una amoladora marca Skil verde, una caladora Black & Decker naranja, dos cajas de herramientas con llaves de distintas medidas, una soldadora Gama celeste, una motoguadaña Omaha color roja y una termofusora color anaranjado. Si alguien tiene datos para aportar, comunicarse al 3329 30-4009.