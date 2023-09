Rivas y Rey se mostraron juntos con Diego Santilli y Maximiliano Abad

Tras la disputa interna entre el candidato a intendente Ariel Rey y su primer candidato a concejal, Martín Rivas, que provocó que el segundo deje de ser jefe de campaña y comenzara a difundir mensajes proselitistas sin nombrar al primero, ambos volvieron a mostrarse juntos en una actividad partidaria este lunes.

Ya habían estado en la misma mesa el día que suspendieron el lanzamiento de campaña “por algunas cuestiones internas”, como dijo Rey, oportunidad en la que Rivas se ubicó lejos del candidato a intendente, no hizo uso de la palabra y se fue sin participar de la reunión con Arietto y otros referentes.

Este lunes, Rey y Rivas recibieron a los referentes del Pro y la UCR provincial, Diego Santilli y Maximiliano Abad, respectivamente, con quienes recorrieron las instalaciones de la empresa Frutales, de la familia Morresi. Junto a Juan Almada y Mauro Rasio, ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que “no hay doble comando” en la campaña.

“Si esto no es estar juntos, no sé”, dijo Rivas y respondió consultas sobre sus publicaciones en las que lo nombra a Rey. “Nosotros trabajamos junto con Paola Basso y Diego Lafalce para las herramientas legislativas para que Ariel se luzca desde el Ejecutivo cuando sea intendente. No hay doble comando. Estamos todos en el mismo barco para lograr lo mejor para San Pedro”, sostuvo.

“Al vecino sampedrino le interesa mucho su metro cuadrado, necesita que haya seguridad real, educación de calidad, tener una mejor calidad de vida y para eso estamos trabajando”, señaló, por su parte, Ariel Rey.

Juan Almada se mostró por primera vez en una actividad desde que fue derrotado en las Paso. “Los equipos de trabajo se fusionaron, tuvimos reuniones. Estamos trabajando todos juntos”, dijo el exconcejal y exsecretario de Gobierno de Barierbi.

Mauro Rasio, que se sumó desde el día uno, dijo que “de una manera u otra nos integramos todos en los últimos días para apoyar el proyecto de Ariel” y pidió que”no vean fantasmas donde no hay, trabajemos todos por un San Pedro grande. Hay que ir para adelante y dejar todas estas cositas de lado”.

“Estamos contentos de estar apoyando a Ariel, con Maricel (Etchecoin, diputada) de la Colación Cívica y Maxi Abad del radicalismo, todos juntos para respaldar a nuestro candidato a intendente”, dijo Diego Santilli.

“Vinimos a trabajar y a apoyar a Ariel, lo dijimos antes de las Paso, estamos todos juntos para construir una alternativa y ganarle a Salazar un distrito que se merece estar mejor”, señaló por su parte Abad.