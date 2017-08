Río Tala: Vecina con hija en silla de ruedas reiteró el pedido de rampas en los colectivos de la empresa Vercelli

En marzo, Valentina Golonochea, madre de una adolescente riotalense con discapacidad motora, remitió al Concejo Deliberante una nota pidiendo que la empresa de transporte disponga de unidades con adaptaciones para silla de ruedas, aunque todavía no ha habido respuestas. "Sólo quiero que, así como levantaron la mano y votaron el aumento del boleto, también exijan que Vercelli cumpla con la ley", dijo a La Opinión y agregó: "No puedo llevarla a rehabilitación 3 veces por semana en un remis porque no nos alcanza la plata".