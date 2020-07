Río Tala: la familia del fallecido, hisopado por coronavirus, y la espera para que retiren el cuerpo de su domicilio

Alrededor de las 22.30 del martes, María Cristina Piris y su marido fueron a darle la medicación a su padre, Ricardo Ignacio Piris, de 83 años. Estaban en la casa que comparten en la localidad de Rïo Tala, donde además cumplen aislamiento estricto por haber tenido contacto estrecho con pacientes confirmados de coronavirus, por lo que habían sido hisopados. Tenía dificultades para respirar. Llamaron a Emergencias, pero no resistió y falleció.

Desde entonces, el cuerpo de este hombre permanece en el domicilio, porque su condición de caso sospechoso de coronavirus COVID-19 provoca que hasta que no llegue el resultado del análisis desde el Instituto Maiztegui, que podría estar recién para este miércoles por la noche, no pueda ser sepultado.

Desde que falleció, Ricardo Ignacio Piris está en la casa donde convivía con sus familiares, que esperaban desde entonces alguna respuesta respecto del retiro del cuerpo. Pasadas las 10.00 de la mañana, todavía los restos del octogenario estaban allí.

"¿Salud siempre se maneja así en estos casos? ¿Resuelve las cosas por teléfono?", se quejó Heber, nieto de Piris, en diálogo con La Opinión, y aseguró: "Desde anoche nadie se ha acercado a constatar. El cuerpo está aún en el domicilio".

El nieto del fallecido indicó que conoce y entiende los protocolos vigentes por casos de COVID, pero teniendo en cuenta que su abuelo no estaba confirmado, se preguntó: "¿No sé pudo acercar un médico a constatar se se podía hacer algo? ¿Dejan el cuerpo 12 horas o más?".

Hasta el momento, la única respuesta que obtuvieron desde la Municipalidad fue "sólo lo agentes de Salud que hicieron el respectivo hisopado son los autorizados a retirar el cuerpo", por lo que estaban a la espera de que eso suceda. Mientras tanto, pasaron la noche con el cuerpo del familiar fallecido.

María Cristina Piris, hija de Ricardo, contó que hace alrededor de 20 días él tuvo un accidente de tránsito. "Lo chocó una camioneta y estuvo 12 dás en el Hospital muy mal". Cuando le dieron el alta, lo llevó a su casa, pero tras algunos días de aparente mejoría, "comenzó a decaer".

"Estos últimos días ya no comía, estaba mal hasta que anoche falleció", contó la mujer. Ella, su marido y su padre habían sido hisopados el lunes porque tienen un familiar que dio positivo de coronavirus, con quien tuvieron contacto estrecho.

La familia Piris tiene contacto directo con la familia del prefecturiano de Ibicuy que dio positivo de coronavirus y por cuya presencia en San Pedro ya hay 22 casos de contagio, entre ellos estos familiares de María Cristina que obligaron a que ella y los suyos cumplan cuarentena y fueran hisopados.

Ricardo Piris tenía una muñeca quebrada y también unas costillas, producto del accidente. Sus allegados lo encontraban "medio perdido, también". Los médicos le dijeron que tenía Alzheimer, aunque ellos no lo habían notado.

Él, su hija y su yerno habían sido hisopados el lunes. La familiar directa que dio positivo no los había declarado como contacto estrecho, por lo que ellos tuvieron que llamar y preguntar a los médicos para que fueran a visitarlos y tomarles las muestras.

"No tuvo síntomas de ninguna clase, ni fiebre ni nada", dijo María Cristina sobre su padre. "No sé si falleció de eso o de qué falleció, porque los resultados no lo tenemos todavía", agregó.

En la casa están nerviosos. María Cristina es asmática y su situación se complica. Su preocupación central es por qué no retiran el cuerpo de su padre para que espere en la morgue el resultado del análisis para su posterior sepultura.

"Estoy nerviosa, de los nervios de saber que él está ahí y no lo llevan. Lo van a llevar cuando la gente que hizo el hisopado dé la orden", dijo y señaló: "Queremos que lo lleven, porque anoche dormimos con un muerto".