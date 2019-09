Río Tala: la familia del acusado de abusar de su hija de 7 meses sostiene que es inocente y apunta a otra persona

Desde el martes de la semana pasada, Walter Daniel E., cuyo apellido se reserva para resguardar la identidad de la víctimad del caso, permanece detenido tras ser acusado por su expareja de haber abusado sexualmente de la hija que tienen en común, una beba de 7 meses.

El imputado aseguró en su declaración indagatoria que es inocente. Su familia, que se comunicó con La Opinión, sostiene esa inocencia y asegura que el domingo, el día en que la madre de la beba denunció el hecho, "la nena estaba lo más bien".

Liliana, madre de Walter Daniel E., dialogó con este medio y sostuvo: "Mi hijo no fue el que le hizo eso a la nena, estamos seguros". El joven, tras declarar en Fiscalía, fue trasladado en calidad de detenido a la Comisaría tercera de San Nicolás

"Ellos están separados. Mi hijo iba a buscar la nena los fines de semana, un rato para verla. Ese domingo, como las cinco de la tarde, la fuimos a buscar, Fue una de mis hijas, porque ella le hizo una perimetral a él. Entonces, nos manejábamos nosotros para ir a buscarla", contó Liliana.

La mujer relató que durante esa jornada estuvieron en la casa de su madre, abuela del detenido, y que todo transcurrió "normal" ese domingo, antes de que la expareja del acusado lo denunciara por abusar de la beba.

"Estábamos todos, en familia. Mi hijo no la quería cambiar a la nena y la cambiábamos nosotros. Mi nuera le dijo que la cambiara y él no quiso, entonces la cambió mi hija y no notó nada raro. La nena de acá se fue lo más bien. El martes vinieron a detenerlo diciendo que le había hecho eso a su hija", indicó Liliana.

La familia de Walter Daniel E. tiene su propia versión sobre lo sucedido y apuntan a una persona cercana a la madre de la niña. "El abusador anda suelto y se pasea por el Hospital. Es de San Pedro y ahora está con la madre, hacían junta acá en la casa de ella", acusó Liliana.

"Él es inocente, nosotros lo sabemos", dijo sobre su hijo y aseguró: "La semana que viene, los que estábamos en la casa de mi mamá, tenemos que ir a declarar. La nena estaba lo más bien ahí".

"Dicen que hace rato que venían abusando de la nena, pero no sé", señaló respecto de los abusos reiterados que constató la médica de policía que atendió a la beba.

"Ponen cosas horribles en el Facebook. Yo no quise ir a verlo, porque me pone muy mal. Es muy injusto lo que hizo esta chica", se quejó Liliana respecto de la situación.