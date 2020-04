Río Tala: Bronce consiguió un móvil sanitario para abrir consultorios durante la pandemia de coronavirus

El vehículo de consultorios móviles lucía aparcado en la esquina de la vieja estación de servicios que funciona casi como estacionamiento. Domingo Bronce, busca siempre reforzar los servicios que se prestan en la localidad que lo tiene como delegado y no dudó en promover la gestión para llevarlo aceptando la colaboración de la Uocra y del empresario Javier Basante.

Así comenzó a reacondicionarse un móvil sanitario que llegó en la tarde del lunes a Río Tala para esperar la autorización de los integrantes del equipo de salud municipal y comenzar a funcionar como consultorio descentralizado.

"Acá trabajamos con el equipo de salud de Río Tala, médicas y personal. Se desinfecta la ambulancia a diario y en Club de Jubilados estamos tratando de que nos cedan un espacio para armar uno de los consultorios quizás el de pediatría para que no tenga contacto con el centro mismo por razones obvias", dijo Bronce al explicar las necesidades que a su entender se presentan ante el distanciamiento que impone la cuarentena y alguien lo escuchó.

Cerca del mediodía del lunes, el delegado dijo a La Opinión que en "la exestación de servicio Zagabria que está en 3 de Febrero y Crucero General Belgrano hay un trailer de salud. Allá necesitaba un consultorio para pediatría porque segun tecnicos que fueron el sábado nos sugirieron que no mezclemos en el ambiente a los grandes y a los chicos. Si bien tenemos consultorios aparte, pero el ambiente... charlando me escucha alguien conocido, me pregunta si quería ese trailer, imaginate, a la hora me dice el trailer lo tenés parra vos!", relató.

"Me dice a las 15 llevo un camión y a gente de la Uocra se lo lleva a desinfectar a una empresa", agregó y refexionó "uno que anda en la lucha, es una satisfaccion muy grande. Ahora yo pasé por ahí y estaban trabajando y me dijo que lo iban a llevar y que tiene dos consultorios, una cocina y una sala de estar y una médica me comento que en la época del tornado habia usado un trailer y que es muy cómodo. Un pasito adelante. Ya hable con los intendentes, para que hablaran con el Director de Salud porque yo no quiero molestarlo, para que lo vea y lo habilite segun dice protocolo".