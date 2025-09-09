Rifa para la cirugía de la gatita Carmela: el premio es un monopatín eléctrico
Gimena escribió: “Mi gata Carmela sufrió una fractura en la parte alta de su pierna izquierda y necesita cirugía con clavos. Para poder cubrir los gastos estamos rifando este monopatín eléctrico.. Valor del número: $ 5.000, números: Del 00 al 99 (100 números). Sorteo: Con la Quiniela Nacional Nocturna (fecha a confirmar). Premio: monopatín eléctrico en excelentes condiciones”. En caso de querer comprar un número comunicarse al 3329 54-1828.
