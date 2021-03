Ricardo necesita Betahistina Diclorhidrato de 16 mg

“Buenas tardes, mi nombre es Horacio Coronel y sufro de pánico y vértigo, por lo tanto me recetan estas pastillas que primero me la daban en el CIC y ahora ya no hay más. Las tengo que comprar y salen $1300, traen 60 pastillas y tomo dos por día. No tengo como comprarlas, tengo hijos chiquitos y no tengo trabajo.Soy pensionado y no me alcanza. Quisiera saber si alguien tiene para donar o alguna ayuda para poder retirarlas en el Hospital o en dónde sea, les agradezco de corazón”. Quien pueda ayudarlo comunicarse al 3329523979.