285 escribió para alertar: “Este es un mail que me mandaron intentando estafarme. Lo muestro para que no caiga nadie. El emisor e “[email protected]”. El mail advierte al usuario de Visa que debe depositar $5233 para evitar la suspensión de la cuenta, y detalla instrucciones para pagar por Rapipago. Se trata de una estafa y no proviene de la empresa.