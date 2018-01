Repercusiones del proyecto de la Liga Sampedrina para dividir el fútbol en A y B

Desde que la Liga Sampedrina (LDS) difundió su proyecto de formato de juego para instaurar desde el 2018 en adelante, jugadores, entrenadores y dirigentes, consultados por La Opinión, dieron su visión sobre el mismo. En su mayoría, coincidieron en que se divida el fútbol en A y B en primera aunque para inferiores aportaron otras alternativas.

Los clubes también tienen la potestad de presentar una idea y la decisión final la tendrán ellos mismos cuando deban levantar la mano. Uno de los que hará uso de la opción será Mitre que está confeccionando un plan que si bien es diferente al del ente organizador, comparte algunas cuestiones.

El Rojo también apostará por dividir el fútbol en A y B pero sólo en la máxima categoría. En formativas, tiene otra visión: unir 2002 con 2003 en tercera y que la reserva sea U21. También propondrán incorporar la 2006 aunque sea en el Clausura.

Si bien todavía no se inauguró el período de reuniones ordinarias (la primera será el lunes 22), la LDS dio a conocer su plan, el que intentará imponer para la presente y venideras temporadas con el objetivo de volver atractivo los certámenes que en los últimos calendarios, sacando excepciones, contaron con poco acompañamiento de la sociedad de San Pedro.

Testimonios

Gerardo Biain (coordinador de La Esperanza): “Habría que verlo bien y corregir algo si hace falta. Vemos con buenos ojos jugar A y B. La 2006 tiene que jugar y sacar la 2002 es muy apresurado porque hay jugadores que todavía no están para reserva y menos pelear el puesto con otros más grandes”.

Servando Díaz (DT Agricultores): “Habrá que analizarlo. Es un cambio grande, no sé si estamos preparados pero hay que ver”.

Mato Gómez (futbolista de Mitre): “A priori no me parece mal. Viéndolo por arriba, me parece que está bien”.

Adrián Macenet (directivo de Las Palmeras): “No es malo. Eran algunas cosas de las que hablamos el año pasado. Algunos clubes plantean la cuestión de los sábados por no tener gente para trabajar más que la parte económica. Pero también quitar un partido de los domingos es bueno. El proyecto no me parece malo pero no sé qué grado de aceptación tendrá entre los clubes”.

Raúl Alegre (directivo de América): “Nos interesa A y B porque jugás por algo. La idea de América es no sacar ninguna categoría porque trabajamos todo el 2017 para poder conformarlas. Hay que jugar ante cualquier circunstancia porque si no no alcanzan las fechas”.

Enio Llovera (presidente de Central Córdoba): “Lo estuve viendo como a los otros también. Todos tienen cosas buenas y no tan buenas; creemos que cuando nos reunamos los presidentes de los distintos clubes entre todos tomaremos la mejor decisión y lo que salga de esa Asamblea va a ser el campeonato correcto y mejor para la mayoría de los clubes. Por suerte nosotros contamos con chicos para casi todas las categorías a excepción de la 2002 que no tenemos el caudal de chicos necesarios para completarla. Lo que se decida va a ser porque queremos que los clubes crezcan y no para perjudicarlos".