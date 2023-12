Renunció Paola Vaccari: “estoy triste, puse todo de mi parte” para Salud Mental

La ahora ex coordinadora del departamento de salud mental, remitió su renuncia a la Secretaria de Salud, Dra. María Vargas quien este mismo jueves ultimaba detalles con quien presuntamente será su sucesora, una psicóloga que viajaba los días jueves para brindar atención en San Pedro.

“Es un proyecto que amaba, era un proyecto que ahora empezó, no había nada de salud mental”, señaló la licenciada Vaccari cuando La Opinión la contactó porque el texto de su dimisión contenía la palabra “indeclinable”. Repasó la situación en la que participó cuando el Intendente la convocó en medio de una grave conmoción y reclamos por la creciente estadística de suicidios que se registró en la ciudad.

Las familias reclamaban contención, asistencia y profesionales que se comprometan con la salud mental. Así organizaron encuestas y talleres pero nunca se formalizó el cargo que ocupaba bajo la conducción de Pablo Picchioni.

“Hasta diseñé la planilla de cómo hacer admisiones. No había nada”, refirió respecto a la situación en la que se aleja de estas funciones. Este departamento que era inexistente tenía solo como referente a la Dra. Juliana Pellegrino y con profesionales de la psicología acotados a la atención en algunos centros de salud.

“Hicimos un trabajo hermoso de hacer una encuesta a los adolescentes, aparte de la encuesta a los adolescentes, tuvimos a los adolescentes en las escuelas, eso ayudó a que bajara el suicidio” Paola Vaccari, ex coordinadora de Salud Mantal

Se sabe que ahora también se incorporará la psicóloga Eluney Arrieta quien se desempeñaba como secretaria privada del intendente. En su reemplazo, Salazar designó a su hijo Axel para que lo asista en la tarea de administrar su agenda.

Con fecha 13 de Diciembre, la Licenciada Paola Vaccari, remitió a la Dra. María Vargas el texto de su dimisión. Foto: La Opinión.

Respecto a su futuro dentro de la gestión, Vaccari indicó que seguirá en los consultorios de salud mental y que toda la tarea realizada ha quedado en la Secretaría de Salud. “Estoy triste. Estoy triste porque yo le pongo pasión. Yo esto lo hacía por mi mismo sueldo y me duele que no venga alguien a decirme: “no te voy a poner a vos o no te acepto”, reflexionó respecto al modo en que se enteró que ya no estaba en los planes de este nuevo gabinete.

Su reemplazo sería la licenciada Sandra Sorbara quien evalúa radicarse en San Pedro para emprender la tarea que se le asignará.