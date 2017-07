Renunció Domingo Bronce y dará razones a Salazar

"Se prudujo un estallido cerca del mediodía", señaló una fuente cercana al ex Director de Red Vial que según se supo tomó este mediodía la decisión de alejarse de las funciones que el encomendó el Intendente.

No renunció por escrito ya que adujo que no es funcionario sino un colaborador al que el propio Salazar convocó por su experiencia para las tareas en el territorio de todo tipo de obras. "Como hoy no encontré a nadie, mañana quiero decirle a Cecilio personalmente", fue lo único que dijo a este portal pasadas las tres de la tarde.

"Ya no estoy para estas cosas", agregó y puso como ejemplo la modalidad de las reuniones de gabinete del ex Intendente Juan José Sánchez: "Teníamos las reuniones de gabinete ampliado y él nos repetía que el cementerio está lleno de imprescindibles".

A la hora de confirmar los motivos de ese "estallido", sólo indicó que "mañana después que me retire oficialmente, les voy a decir un poco más".

La reaparición de Bronce se produjo a principios de año tras un temporal de viento y lluvia en el que colaboró para reestablecer servicios y drenar el anegamiento en la zona de Villa Jardín. Desde ese día el Jefe Comunal le pidió que se acerque y vuelque sus conocimientos a los nuevos integrantes del área.