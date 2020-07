Rendición de Cuentas 2019: Patricia Rocca consideró que "el 80, 90 % de la gente no entiende de qué estamos hablando"

Durante la sesión especial en la que el oficialismo aprobó la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019 de Cecilio Salazar, el debate con la oposición estuvo centrado en si el primer mandato del reelecto intendente fue "un fracaso" o "un éxito" en materia económica.

Sobre el final de la discusión, la concejala de Juntos por el Cambio, Patricia Rocca, hizo uso de la palabra para opinar al respecto y consideró que los sampedrinos no entienden de qué se habla cuando se analiza una rendición de cuentas.

"No puede ser que se hable de fracaso, porque eso es lo que va a quedar. Porque los números fríos, la sociedad, el 80, 90 por ciento de la gente no entiende de qué estamos hablando acá adentro", disparó Patricia Rocca.

"Entonces quedan los titulares, después, en los medios: fracaso de la gestión, toda la chicana de la novia, la amante y los Dos Corazones o las facturas. En todas las épocas hubo, concejal Baraybar, usted lo sabe", le dijo al presidente del bloque opositor, vocero del Frente de Todos.

"Respeto todo lo que están diciendo, pero no hablemos de fracaso", señaló Rocca y agregó: "Si el fracaso se llama tener déficit pero tener pavimento, agua, luz, que entren las ambulancias, prefiero seguir teniendo déficit, porque por lo menos el pueblo de San Pedro vive mejor".

La tres veces concejala y dos veces diputada aseguró que en 2015 "no había ganas de votar ni de escribir nada en el Concejo Deliberante" porque "el dinero no alcanzaba para nada".

"A la ciudadanía no le puede quedar el título del fracaso de la gestión de Salazar, porque es mentira", expresó y agregó: "Como dijo el concejal Pando, y no me voy a meter en los números fríos porque no es mi fuerte, de los déficits se puede ir saliendo, con trabajo, con ahorro y con un montón de otras cosas, no podemos hablar de fracaso, por favor".