Rendición de Cuentas 2018: el gasto en personal bajó del 85 al 78 por ciento

El gobierno de Cecilio Salazar disparó, en sus dos primeros años de gestión, el porcentaje sobre los recursos disponibles que se lleva la masa salarial: como siempre, pero peor, sus ejercicios 2016 y 2017 tuvieron un altísimo gasto en sueldo. En el último año, lograron bajar su marca, aunque siguen por encima de la era Guacone.

Según la Rendición de Cuentas 2018, el gasto en personal devengado fue de 594.933.905,94 pesos y los ingresos ingresos de libre disponibilidad percibidos sumaron $ 760.489.249,35. Es decir que la masa salarial insumió el 78,2 por ciento del total de recursos disponibles, sin contar, por supuesto, fondos afectados.

La gestión Salazar logró bajar sus registros: tanto en 2016 como en 2017, el gasto en sueldos fue del 85 por ciento y ahora cerró siete puntos por debajo de esas cifras, lo que implicó una leve reducción que ya había sido celebrada por los funcionarios.

“Hemos restringido el límite de horas extras, se iba mucho dinero en personal, sin resentir la prestación de los servicios”, dijo el secretario de Economía el día del Mensaje Anual. “Sueldos es el gasto mayor de este municipio, por lo que fue un punto a atacar, para ser más estrictos”, consideró.

El gobierno mantuvo una política de pase a planta temporaria de trabajadores que estaban como "decreto de ayuda social con contraprestación de tareas", así como un pase a planta permanente de jornalizados que va, aseguraron, "por etapas".

El ingreso de personal no cesó en la era Salazar, aunque según sostienen desde el gabinete estuvo apoyada en una importante reducción vía jubilaciones. El Presupuesto 2019 prevé 1063 emplados: 854 permanentes y 209 temporarios. Los "decretos" no forman parte del análisis porque su pago no cuenta como "salarios".

Para este año, los sindicatos lograron un aumento salarial en cuotas que serán pagadas la primera, del 15 %, en julio, con el aguinaldo; la segunda y la tercera serán de 8 %, en septiembre y diciembre, con cláusula de revisión a fin de año. El incremento, acumulado, suma 34,13 por ciento.

El repaso del porcentaje que implicó en la masa salarial en los años previos a la asunción de Salazar da cuentas de que si bien hubo una reducción en la incidencia, la gestión actual mantiene ese gasto por encima de los de la era Guacone.

Los tres años de Guacone y el interregno de Giovanettoni tuvieron un porcentaje que no bajó del 72 por ciento ni superó el 78. El más bajo se registró en 2011 y el más alto en 2013. Durante 2014, el año que le costó el cargo al exintendente, la incidencia de los sueldos sobre los recursos de libre disponibilidad fue del 75 %. El año que gobernó el concejal Giovanettoni bajó al 73 por ciento.