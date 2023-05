Registran caso de psitacosis, enfermedad infecciosa que contagian loros y cotorras

El sistema de salud confirmó un caso de psitacosis en humanos, una enfermedad altamente contagiosa conocida como la “fiebre del loro”, que fue transmitida a personas por una cotorra argentina adoptada por una familia luego de que cayera en su patio.

Los síntomas aparecieron en pacientes de la doctora Schiaffino en sanatorio Coopser. La médica sospecho que podría tratarse de esa enfermedad y encendió la alerta, por lo que Bromatología tomó las muestas en el ave domesticada y las envió a analizar.

“Nunca tuveo presencia en San Pedro, es la primera vez que hacemos una toma de muestras”, dijo el director de Bromatología, Saverio Gutiérrez, este sábado en Sin Galera, luego de que el departamento de zoonosis urbana bonaerense le confirmara el positivo.

La enfermedad se transmite a través de la inhalación de polvo de heces de aves infectadas. Es causada por una bacteria y es “extremadamente contagiosa, el nivel de contagio es altisimo”, dijo Gutiérrez.

Con todas las medidas de seguridad del caso, el personal de Bromaotología tomó exudados de buche, de conjuntivas y de cloacas de la cotorra y las envió a analizar. Tras confirmar el positivo, determinaron “no sacrificar a la cotorrita, porque se encontraba muy bien”.

Sí la sometieron a un “tratamiento durante 60 días con un antibiótico especifico que es para curarla y por otro lado tenerla controlada y explicar cómo es la limpieza de esta cotorra y todo”, señaló el veteriario.

La cotorra infectada había caído en el patio de una familia, que la adoptó. Gutiérrez consideró que es probable que haya caído por la propia patología. “La mejor manera de prevenirlo es no comprando ni capturando este tipo de animales de hábitat silvestre”, sostuvo y recordó que “no solamente es ilegal retirarlos de su propio hábitat si no también traen muchas enfermedades”.

“Aconsejamos no comprar ningún tipo de cotorras, loros, loros papagayos, nada, nada que no venga de un criadero habilitado para tal fin”, señaló el director de Bromatología, al tiempo que aconsejó “tratar de no acercarse” ni tener contacto con las cotorras que se pueden ver en el arbolad público.

“No vamos a tener problema mientras estén al aire libre. El tema es cuando estén en lugares cerrados”, dijo respecto de la psitacosis, una enfermedad cuyos síntomas son “típicos de una gripe: Dolor de cabeza con picos de fiebre, malestar en general, dolores musculares, una tos seca que produce como un tipo de neumonía, pero es improductiva, sin ningún tipo de secreción”.

“Y obviamente falta de entrada de aire, el infectado empieza a sentir que no puede respirar bien”, explicó y agregó que “se puede confundir con COVID, con una gripe, lo podemos confundir con un inicio de triquinosis también”. El tratamiento para las personas contagiadas es con antibióticos y se trata de una infección que “puede resultar grave, puede ser mortal”.