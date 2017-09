Referente local de Patricia Bullrich pidió que no se hable de Santiago Maldonado en las escuelas

Este viernes a las 18.00 habrá concentración en Mitre y la Peatonal, convocada por la Mesa por la Memoria, para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, a un mes de su desaparición, que se investiga en la Justicia como "forzada", lo que implica la sospecha participación de agentes de las fuerzas de seguridad.

El tema generó debate en todo el país y en la provincia hubo atención especial por parte del Ministerio de Seguridad para las actividades previstas, con protocolos para "evitar desbordes" en unos 20 municipios, incluido San Pedro.

Este jueves, el preceptor Pablo Banegas envió una nota a los medios para expresar su descontento con la nota elevada por un padre para que no se hable del caso en las escuelas. El docente lo identificó como un "empleado municipal" y "militante político" del sector que lidera la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y lo calificó como "comisario político".

El referente de Unión por la Libertad que elevó notas a las escuelas donde concurre sus hijos para pedir que no se hable a los alumnos del caso Santiago Maldonado es Diego Lafalce, cuyo texto remitido a la directora de la escuela 6, donde concurre uno de sus hijos, es el siguiente:

"Por la presente, me dirijo a usted como padre a los solos efectos de poner de maniifesto ante usted, dados los hechos acaecidos con el caso de Santiago Maldonado como así también la intencionalidad política de algunos sectores sindicales y/o agrupaciones políticas de llevar el tema a las aulas de los colegios y la politizacón expresa de dichos sectores.

Le dejo constancia expresa y me manifiesto en total desacuerdo con lo expuesto por estos sectores ya que la misma no forma parte del proyecto curricular educativo emitido por los ministerios de Educación de la provincia como así también de la Nación.

Es por esto que le prohibo y exijo quye mi hijo no reciba información vinculada al caso Maldonado como tampoco charlas de sectores políticos que hagan referencia al tema político partidario y todo otro acto que no esté avalado por las autoridades ministeriales y/o Consejo Escolar con el aval de los inspectores educativos, exigiéndole que en el caso que la institución a su cargo realice cualesquieras de estas actividades se me avise con anterioridad para tomar medidas relacionadas al caso resguardando el derecho del niño y los derechos individuales de las personas protgediss por nuestra Constitución nacional".