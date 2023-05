Recuperaron una bici y su dueña agradeció

La bicicleta de Pamela fue robada este miércoles al mediodía en calle Salta al 600. Tas la denuncia y la difusión a través de las redes, la víctima de robo compartió su agradecimiento:

“Muchas gracias a todos los que trabajaron para que mi bici apareciera. La policía actuó correcta y cordialmente. Amigos, conocidos, vecinos, comerciantes y todos tejieron una red que permitió que recupere mi bici. Comprendo que ante tanto dolor e incertidumbre, una bicicleta es una pavada, ayer lo tenía muy claro. Pero está mañana tuve una dificultad muy importante, y me di cuenta que la bici me permitía solucionar yo sola el problema. Pero no estaba.

Una vecina, muy amable, me ofreció su moto, no sé usarla. Entonces la simpleza y modestia de una bici redobla su valor. En lo pequeño se encuentra la solución. Gracias, gracias a todos. No voy a dejar de agradecer”