Reclamos por animales en el Hospital: “La solución sería que alguien los adopte”

Un paciente del Hospital envió una foto en la que se ve un perro durmiendo en uno de los sillones que hay dispuestos para la espera. “Es en la parte de Pediatría y no me parece muy higiénico porque, pobres animales, son callejeros”, se quejó.

La problemática de los animales en el nosocomio no es nueva. Consultado sobre el tema, el veterinario Saverio Gutiérrez, había explicado: “En realidad es todo una disyuntiva. Son animalitos que no son perjudiciales mientras no esten en lugares que no deberían estar, como en una terapia, en consultorios. Como deber no se debe”.

El titular del área de Bromatología confirmó que es un tema que fue planteado por autoridades. “Nosotros hemos hablado esto con Roberto Borgo, pero no tenemos incidencia en eso, nuestra área ya no tiene nada que ver con todo esto. Hablo como profesional, no como el área encargada”, aseguró el veterinario.

En la búsqueda de reparo, los animales deambulan por los pasillos, entre los pacientes, y hay quienes se molestan. “Andan en la sala maternidad y pediatría, entre las personas que están esperando ser atendidos. Pregunto, ¿será que las autoridades del hospital no lo ven a estos felinos?”, preguntó #379 y envió su video.

“Lo ideal sería poder a esos gatos retirarlos de la manera menos molesta para el animal. Con sedantes, con jaulas como corresponde y bueno, llevarlos a algún lugar donde los puedan cuidar”, dijo Gutiérrez.

“Tampoco se va a retirar un gato de ese lugar y revolearlo en el medio del campo. Por ejemplo, alguien que los quiera adoptar puede ir al hospital”, concluyó el veterinario.